Estafas por Whatsapp: cómo es la nueva modalidad de hackeo

Los ciberdelincuentes están a la orden del día con diferentes técnicas para estafar a los usuarios de WhatsApp. Una joven roquense fue víctima y se sumó el testimonio de otras personas que descubrieron a tiempo el «cuento del tío» tras ser alertadas por redes sociales.

La estafa empieza cuando el usuario de la línea recibe una llamada telefónica de un número de Buenos Aires. La llamada es a través de la aplicación y es ahí cuando una persona dice ser del soporte de WhatsApp y alerta sobre una presunta «amenaza a su cuenta», según comentó la damnificada.

En la foto de perfil de la cuenta que llama, se puede identificar el ícono de la app.

Tras alertar al titular de la cuenta, los piratas informáticos pasan el nombre de DNI de otra persona para lograr la total credibilidad de sus víctimas. «Una vez que me pasaron los datos de la supuesta hacker me dijeron que me iban a pasar un código para ‘asegurar la cuenta’», comentó la muchacha.

El robo se hace a través de la verificación de la cuenta. Para esto, WhatsApp envía al usuario un PIN que no se debe compartir con nadie. Al igual que ocurre al momento de comenzar a usar la aplicación, se puede activar la cuenta con el uso del número de teléfono. Desde cualquier dispositivo, una persona puede escribir cualquier número y asociar esa cuenta del servicio con su celular.

Una vez que se haya seleccionado esta información, la aplicación deberá verificar que efectivamente ese número quiere ingresar a su cuenta. Para eso, envía un código de seis dígitos. Este puede mandarse a través de un SMS o de una llamada. «Me llegó el PIN por texto y mediante el buzón de voz. Ellos me pidieron ese código, se los pasé y desde ese momento se cerró WhatsApp Web y desde mi aplicación no podía ingresar», explicó la damnificada.

Una vez que los ciberdelincuentes tuvieron acceso total, empezaron a pedir dinero a los contactos de la joven. «Cuando no tuve acceso, empezaron a operar. Me escribieron amigas por Instagram para preguntarme si yo les estaba pidiendo $45.000 para pagar una deuda. A otras personas les pidieron $65.000″, agregó.

Una vez que los piratas logran su objetivo: tomar el control de la cuenta de WhatsApp; activan la autenticación en dos pasos para asegurar la cuenta. «Una vez que no tuve acceso, me comuniqué vía e-mail con el soporte de WhatApp para poder recuperar la cuenta. La pude desactivar pero tuve que esperar siete días para restablecer la cuenta», finalizó la muchacha.

Precauciones para evitar posibles estafas

1. Activá la verificación en dos pasos ingresando a WhatsApp en en la sección “Cuenta”, ubicada dentro de la sección “Ajustes” o “Configuración” (esto depende del modelo de cada dispositivo).

2. En caso de recibir un mensaje en el que se brinde un código de verificación, evitá compartirlo con terceros por cualquier medio.

3. Recordá que la plataforma no le piden información a sus usuarios por medio de mensajes -SMS, WhatsApp u otros servicios de mensajería- ni a través de llamadas telefónicas.

4. Si recibís un mensaje de WhatsApp proveniente de un usuario desconocido, es aconsejable bloquear y reportar al usuario. En caso de llamadas, no contestar.

5. En caso de ser víctima de estafa, avisá a tus contactos y denunciá lo ocurrido antes las autoridades correspondientes.

