este sábado todos al Paseo de la Costanera » Catriel25Noticias.com

Este sábado 18 de Octubre desde las 10:00 hs en la Costanera del Río Colorado se podrá disfrutar de un buen programa para toda la familia.

Desde el municipio local se ha trabajado durante meses para poner en valor la costa del Río Colorado. Se eliminaron micro basurales,  se retiró gran cantidad de escombros y se ambientó el lugar con sombrillas, parrillas, juegos para los chicos, bancos y sombra.

También se realizó forestación y riego por aspersión en todo el predio. Se colocaron cámaras de vigilancia y un tráiler para personal de seguridad.

Este sábado los vecinos podrán disfrutar de platos típicos de distintas colectividades como Venezuela, España, Alemania, Líbano, Argentina, Paraguay, Bolivia, Polonia y Ucrania.

Se presentarán grupos de danzas y bandas de música en vivo.

El ingreso será por Avenida Irigoyen al fondo.



