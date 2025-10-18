mujer buscada estaba en Plottier y se encuentra bien » Catriel25Noticias.com

La información oficial se conoció este viernes por la noche desde la Comisaría local. No trascendieron mayores datos. Sólo que se halló en buen estado de salud.

La mujer de 39 años se había ausentado de la localidad el pasado miércoles sin dejar mensajes ni avisos. Según se supo, fue su pareja quien hizo la denuncia en la comisaría por desaparición de persona y se activó el protocolo de búsqueda.

Se la localizó en la ciudad de Plottier en buen estado de salud. Trascendió que estaba con familiares y que su intención era quedarse pro el día de la madre. Desconocía que la estaban buscando.