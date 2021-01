Estuvo al borde del suicidio y lo cuenta para concientizar

La localidad de 25 de Mayo (LP) cuenta con una estadstica dramtica sobre suicidios, sobre todo de adolescentes y jovenes. Estados depresivos, familias desemembradas y consumo de estupefacientes y alcohol, son parte de esta preocupante realidad.

Se trata de un joven de la localidad que est atravesando un difcil momento y decidi contar su historia, “espero sirva para algo” dijo.

“Esto no es una cadena. Es sper difcil ayudar a una persona que est al borde del SUICIDIO. Saben porque se los digo? Porque a mi hace muy pocas semanas me lograron salvar, si no mandaba mensajes de despedida no la estara contando ahora, ya que mucha gente actu rpidamente, me encontraron y me lograron llevar al hospital rpidamente donde hicieron todo para salvarme.

Consumi todas las pastillas que haban en casa, ya no quera vivir ms y por poco no logre mi objetivo. Se muy bien como piensa una persona as y en el infierno que se encuentra y anque el dolor es diferente, el objetivo es el mismo, terminar con el dolor que tanto a uno le abruma, que rebalso el vaso.

Gracias a Dios que me dio una segunda oportunidad y estoy saliendo a flote. Gracias a la contencin exclusiva de mis papas que estuvieron y estan las 24 horas dndome contencin y escuchando, gracias a mis hermanos,familia y a verdaderos amigos que no me soltaron en ningn momento despus del hecho y sin dudas a la atencin psicolgica del hospital y mdicos de 25.

Siempre tuve personas con quienes hablar y en mayor parte de mi vida siempre me vieron feliz, pero saben que? Los fantasmas del pasado, las luchas internas y el dolor, en cualquier etapa de la vida hacen que se tape todo lo lindo y que no sea suficiente.

Las luchas internas son las ms dificiles que batallar y si bien eh ganado muchas, hay momentos en que uno las pierde, uno ya no da ms y hace lo que hace, lamentablemente solo se ve eso. Aun teniendo todas las herramientas para estar bien, en las primeras semanas despus de lo que hice no quera seguir viviendo y pensaba volver a hacerlo, no queria luchar ms, las palabras que me decan me entraban por un odo y salan por el otro.

Llore muchsimo, no tena hambre, dormi mucho, pas das que tuve insomnio, pas das en los que me daba miedo hasta irme a baar o hacer cosas sencillas.

Poco a poco fui viendo mi vida nuevamente con otra perspectiva, me cost muchisimo. Un da vinieron 3 amigos de Nqn que cayeron de sorpresa y que colaboraron en levantarme. Comence a ir a lo de un amigo con ms experiencia en la vida, sea a la hora que sea me reciba y me escuchaba y me dio mucho Consuelo.

Tengo amigos que me llaman y me escriben todos los das dicindome lo importante que soy para ellos y me dan consejos muy tiles para lograr pasar el da a da, mi vieja todas las noches se levanta a verme para ver si estoy bien en mi pieza.

Todavia hay personas que no se recuperan de lo que hice y que tambin necesitaron contencin, porque la familia y muchas seres queridos tambin la necesitan. Nunca los juzguen. Pasan miles de cosas ante la decisin que uno toma y le afecta a todos.

Sin dudas el AMOR en estos casos es esencial. Sepan que todo lo que digan hoy en Facebook no sirve para nada, pero si pueden centrarse en ser tiles y contener a ese Pap Victor y su esposa que casualmente son de mis mejores amigos (estuvieron y sufrieron mucho por mi situacin) a sus hermanos, tos, a esos abuelos, a sus amigos que estn sufriendo hoy.

Yo no me siento orgulloso contando esto pero espero que sirva de algo o tal vez no, pero siento que debo hacerlo. A Andres lo conozco de chiquito, nos criamos juntos y me duele mucho que no halla podido salir de esta, pero estoy seguro que libr muchas batallas antes de esta decisin y se amo a su familia y a su entorno con todo su corazn. Se que ahora esta descansando as como tantos chicos y chicas que lucharon y no pudieron salir batallosos de esto que tanto dao hace” concluye la conmovedora carta escrita por Emma Maisares.

