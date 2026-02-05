Petroleros Pampeanos se mueve en el mercado y ajusta su plantel para el Apertura 2026 » Catriel25Noticias.com

25 de Mayo-De cara al inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga Deportiva Confluencia, Petroleros Pampeanos comenzó a delinear su plantel con novedades tanto en incorporaciones como en salidas, en un contexto de renovación y búsqueda de equilibrio competitivo.

En las últimas horas, la institución confirmó la llegada de Tucu Fernández, quien se suma como refuerzo para la temporada 2026. El futbolista vestirá la camiseta del conjunto veinticinqueño a lo largo de todo el año, integrándose al plantel con el objetivo de potenciar el proyecto deportivo y aportar variantes de cara a una competencia exigente.

Bajas sensibles en el frente de ataque

No todas son buenas noticias para el equipo pampeano. En el armado del plantel también se confirmaron ausencias importantes, especialmente en la zona ofensiva. Facundo Yanten y Lucas Lescano no continuarían en el club durante los primeros seis meses del torneo, lo que representa bajas sensibles en la delantera.

Ambas salidas obligarán al cuerpo técnico a reconfigurar el ataque y a buscar alternativas para sostener el poder ofensivo del equipo en el arranque del campeonato, en una Liga Confluencia que promete paridad y alta competencia desde las primeras fechas.

Con refuerzos que llegan y nombres importantes que se despiden, Petroleros Pampeanos atraviesa una etapa de transición, ajustando piezas con la mirada puesta en ser protagonista del Apertura 2026 y consolidar su identidad futbolística en el certamen regional.