Femicidio de Agustina Atencio en Catriel: “Rebolledo es una persona violenta”

Lo dijo la hermana de la víctima en la segunda audiencia del juicio. Aseguró que la noche anterior “andaba a los tiros” en una fiesta que organizó en su casa.

La segunda audiencia del juicio por el femicidio de Agustina Atencio en Catriel transitó más por los carriles del espectáculo que por el fin que persigue el debate: saber qué pasó con la joven que fue hallada flotando en el río Colorado, el 2 de marzo de 2020.

La puesta en escena con discusiones y denuncias cruzadas de las partes corrió del foco, circunstancialmente, el eje de la discusión. Sin embargo, lo más importante de la jornada lo aportó una joven de 15 años, la hermana de la víctima, quien aseguró que Exequiel Rebolledo, único imputado en la causa, es una persona “violento”.

La joven lo conocía porque mantuvo una relación con el joven, meses antes del fatal desenlace. “Me alejé porque era violento conmigo, me sacaba el celular de las manos, no le podía decir que no, me gritaba. A partir de eso decidí alejarme”, contó la chica que se la vio muy angustiada cuando recordó a su hermana y sufriendo el interrogatorio.

A eso se le sumó que previo a su declaración, el defensor Juan Manuel Coto acusara al querellante Marcelo Hertzriken Velazco de intentar manipular su declaración.

La joven también se refirió a una fiesta que hubo la noche del 28 de febrero del año pasado, un día antes de la desaparición de Agustina, en la casa de Rebolledo. Detalló que el imputado tenía un arma de fuego y que efectuó varios disparos.

Fue sobre la reunión social a la que se refirió el fiscal Jefe Santiago Márquez Gauna en los alegatos de apertura y que enfatizó en la conducta del imputado a quien lo describió como que su único propósito de esa noche era tener relaciones sexuales. Lo mismo que quiso con Agustina la tarde siguiente en el río.

“Yo estaba en la fiesta, me asusté. No fue un solo tiro, después empezó a tirar más. Me quedé sentada”, aseguró la joven. Agregó que en la madrugada el imputado salió de su casa con dos cajas de vino. Sobre el vínculo de Agustina y Rebolledo dijo que lo desconocía. “Yo no sabía nada, cuando pasó esto me di cuenta”.

Otro dato importante que aportó la testigo a la causa es que Rebolledo se comunicó varias veces por teléfono desde la cárcel. Le pidió disculpas y le aseguró que no tenía nada que ver con la muerte de Agustina.

Ayer también prestó declaración Fabio Medina quien era el novio de Agustina en el momento del hecho. En su relato contó que los vio pasar esa tarde juntos en la moto y que pensó que Rebolledo era un familiar, aseguró que no lo conocía.

El joven de 18 años relató que ese día estuvo toda la tarde con un tío y que se comunicó con la joven por teléfono. Le sacó el celular a su tío e intercambio mensajes que luego borró.

Agregó que no se reunió con Agustina ese día, que se quedó ayudando a su familiar en esa vivienda. Sobre los mensajes borrados, dijo que lo hizo porque le sacó el teléfono “a escondidas” a su tío. Hoy se desarrollará la tercera audiencia.

