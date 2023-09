Femicidio de Patricia. Día 2: declaran testigos

Precisó que en el baúl del vehículo hallaron manchas de sangre y también en un pantalón que estaba en el asiento trasero.

Eso, destacó, le hizo generar sospechas.Posteriormente declaró Lorena Méndez, amiga de Patricia, con quien ese día iba a viajar en un taxi a Neuquén, donde tomarían un vuelo a Buenos Aires. Contó que tenían previsto salir a las 11 de la mañana, pero se hizo la hora y no la pasó a buscar, como lo habían acordado. Comenzó a sospechar porque tenían los pasajes pagos y el transporte hasta el aeropuerto. Además le mandó un mensaje, pero no lo leyó, y eso también la alertó. Entonces la salen a buscar con el esposo a la casa de Cronenbold, pero un empleado de él le dijo que no estaba. Otro detalle que le llamó la atención fue que había guardado el auto en el patio, lo que no era habitual en él.

Para esto Paola Roldán, empleada de la tienda de Patricia, también la estaba buscando. Como no aparecía hicieron la denuncia, lo que dio inicio a la búsqueda de la mujer.

Roldán era la tercer testigo que declarará hoy.

(LMCipolletti)