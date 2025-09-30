finalmente Monsalve es «Pro – Peronista» » Catriel25Noticias.com

En la tarde de este martes, se pudo ver a funcionarios de la gestión del Intendente Municipal de Juntos por el Cambio Leonel Monsalve, pegando carteles en distintos puntos de la localidad de 25 de Mayo, en apoyo a los candidatos del Partido Justicialista de La Pampa, de cara a las elecciones legislativas de octubre.

Los afiches, con la consigna «Defendamos La Pampa», fueron colocados por integrantes del equipo municipal, lo que generó sorpresa y malestar en el seno del actual gobierno local.

La polémica se intensificó tras conocerse que el grupo alineado con Monsalve abrió una sede partidaria propia en la céntrica esquina de Avenida San Martín y General Acha, desde donde promueven abiertamente la campaña justicialista.

Esta situación provocó un fuerte revuelo interno en la gestión municipal. Tanto la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Álvarez, como otros funcionarios identificados con el PRO, expresaron su disconformidad con Monsalve y marcaron distancia respecto a su decisión de apoyar públicamente al peronismo.

El escenario anticipa tensiones políticas dentro del oficialismo local y pone en evidencia una fractura que podría tener impacto en la gestión de gobierno y en el panorama electoral que se avecina.

Consultado por este tema, el Intendente Monsalve respondió «Yo el único acuerdo que tengo es con Marcelo Rucci (sindicato petrolero).pero en nuestro equipo hay gente del PJ que quiere trabajar».

«Seguramente va a haber gente que no este conforme, el que quiera seguir el proyecto lo acompañará y el que no, no… es parte de lo que tiene que pasar» concluyó.

(Miguel Villablanca)