persecución a alta velocidad terminó en pleno centro de Cipolletti y generó caos en el tránsito » Catriel25Noticias.com

Un hombre fue detenido en la tarde de este martes en Cipolletti luego de una persecución policial que comenzó en la Ruta 151 y finalizó en pleno centro de la ciudad. El sujeto circulaba en un Volkswagen UP color rojo, que habría sido sustraído momentos antes en Cinco Saltos.

Según se informó, a las 15:54 el Comando de Cinco Saltos alertó sobre el robo del vehículo, un Volkswagen Up dos puertas. Minutos después fue detectado en el kilómetro 4,5 de la Ruta 151 por personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, que inició un seguimiento controlado cuando el conductor emprendió la huida

El automóvil ingresó por calle Mariano Moreno y recorrió varias arterias de la ciudad hasta que finalmente fue interceptado en calle 25 de Mayo, entre San Martín y Roca, con la colaboración de móviles de distintas dependencias policiales.

Tránsito cortado en el centro

A raíz del operativo, la calle 25 de Mayo permanece cortada y se registra un importante caos vehicular, ya que se trata de uno de los principales accesos al centro cipoleño para quienes llegan desde Neuquén.

El detenido, único ocupante del rodado, quedó a disposición de la fiscalía de turno, que dispuso la detención, el secuestro del vehículo y el inicio de un legajo judicial.

(LMCipolletti)