Fútbol de la Confluencia-La Depo va por una victoria que lo clasifique

A una fecha de finalizar la parte regular del torneo de la Confluencia en la zona Oeste , la Depo está a un partido de lograr la clasificación a octavos de final, ya que comparte la cuarta posición en primera con San Martin de Cipolletti, ambos con 14 unidades.

En la última fecha los de González visitarán a Pillmatún 23 puntos, ya clasificado, y San Martin recibirá a la Amistad que quiere quedarse con el primer puesto de la zona que hoy ostenta Pillmatún. En tanto Fernández Oro (12), tiene 12 puntos y de ganar dependerá de las caídas posibles de la Academia y de La Amistad

Punto aparte para la diferencia de goles, en este caso no beneficia a los de Catriel.

Si bien San Martin que tiene 14 unidades igual que Catriel , el equipo Cipoleño tiene una ventaja de más tres goles y Catriel más uno. Los resultados del fin de semana pasado fueron. Cipolletti 1 San Martin 0, Obrero Dique 0 Pillmatun 2, F. Oro 2 25 de Mayo 2, San Sebastian 4 Maracacinho 2, La Amistad 10 San Isidro 1. libre U.D.Catriel , la tabla de posiciones . Cipolletti 24 pts Pillmatun 23, La Amistad 21, San Martin 14 al igual que Catriel, 13 para Oro, 25 de Mayo 7 pero con un partido sin desicion, la última jornada se jugará así.. Pillmatun vs U.D.Catriel , San Martin vs La Amistad, 25 de Mayo vs O. Dique, San isidro vs San Sebastián, Maracacinho vs F.Oro libre Cipolletti.

Información;: Mario Muñoz para infosports.com.ar / Radio Alas 95UNO

Así se jugará la próxima fecha:

Este martes 23 de mayo desde las 20.00 se llevará a cabo la reunión de consejeros en la sede de la Liga Confluencia de Cipolletti.

ZONA OESTE

Ac.Pillmatún vs Catriel

San Martin vs La Amistad

Dep. 25 de Mayo vs Obrero Dique

San Isidro vs San Sebastian

Maracacinho vs Fernandez Oro

Libre: Cipolletti

Clasificados en 1° División: Cipolletti 24, Ac.Pillmatún 23, La Amistad 21.

Con chance al 4to lugar: San Martin 14, Catriel 14, F.Oro 12

Clasificados en 3° División: La Amistad 27, Cipolletti 24, Catriel 20.

Con chance al 4to lugar: F.Oro 16, Maracacinho 14, San Martin 13, A.Pillmatun 13.

ZONA ESTE

Union vs Alto Valle – Vier 26/5 (3° 14.00 Hs y 1° 16.00 Hs)

Chichinales vs Al.Regina

Dep.Huergo vs San Carlos

Dep.Roca vs Dep.Mainque

Cimac vs Argentinos del Norte

Libre: Circulo Italiano

Clasificados en 1° División: Unión 25, Dep.Roca 22, A.Valle 19.

Con chance al 4to lugar: A.Regina 14, Circulo Italiano 14, Cimac 13.

Clasificados en 3° División: Dep.Roca 22, A.Regina 21, Circulo Italiano 20, Unión 18.