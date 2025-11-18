Los cuatro fantásticos del tenis de mesa catrielense se presentan en el Abierto Argentino del CeNARD » Catriel25Noticias.com

La delegación de tenis de mesa de Catriel vuelve a codearse con la élite nacional. Desde el 21 al 26 de noviembre, los jóvenes talentos Ignacio Serra, Santiago Serra, Tobías Pereyra y Manuela “Manu” Pereyra representarán a la ciudad en el tradicional Abierto de la República, uno de los certámenes más importantes del calendario argentino, que tendrá lugar en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo).

El torneo, organizado por la FATM (Federación Argentina de Tenis de Mesa), será además el último puntuable para el Ranking Nacional 2025, lo que incrementa el nivel de exigencia y convierte cada partido en una instancia decisiva. Deportistas de todo el país y de naciones limítrofes llegarán a Buenos Aires para competir en diferentes categorías.

Participaciones por categorías

Los cuatro jugadores representan a la Escuela Municipal de Tenis de Mesa de Catriel, y viajarán acompañados por su entrenador Cristián Pereyra, quien destacó el compromiso y la proyección del grupo.

El regreso esperado de Tobías

Uno de los focos de atención estará puesto en Tobías Pereyra, quien vuelve a la competencia oficial tras cinco años de inactividad. Durante el último mes intensificó sus entrenamientos y, aunque su regreso genera expectativa e interrogantes, su entrenador confía en que puede volver a posicionarse entre los referentes.

“Tobías fue, en su momento, el principal exponente del tenis de mesa regional. Este mes trabajó muy duro y veremos cómo se adapta nuevamente al ritmo de competencia”, expresó Cristián Pereyra.

Orgullo catrielense

El entrenador también valoró el presente de los cuatro deportistas y el crecimiento del tenis de mesa local:

“Están capacitados para hacer un gran torneo. Vamos con la ilusión de dejar a Catriel y a Río Negro en lo más alto”, aseguró.

La delegación ya ultima detalles para su viaje, con el objetivo de cerrar el año deportivo con una actuación destacada en uno de los escenarios más exigentes del país.