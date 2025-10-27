en Catriel también ganó La Libertad Avanza » Catriel25Noticias.com

En un padrón de 18.858 habilitados para votar, poco más de 12.500 Catrielenses cumplieron con el deber cívico de elegir Senadores y Diputados. Como en casi todo el País, el triunfo fue de La Libertad Avanza. Se ubicaron, en segundo lugar Fuerza Patria y tercero Juntos Defendemos Río Negro.

La Intendente Salzotto valoró el trabajo de todos los fiscales de todas las agrupaciones políticas y dijo que el nuevo sistema de Boleta Unica de papel funcionó muy bien y la gente no tuvo inconvenientes para votar. “Fue una jornada cívica donde cada uno eligió a su candidato sin inconvenientes. Es una elección que se nacionalizo, pero era lo esperado”, expresó