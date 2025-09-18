Gran debut 2025 de Manu Pereyra en la Super Liga en La Patriada de Florencio Varela » Catriel25Noticias.com

BUENOS AIRES – Luego de brillar en los Juegos Olímpicos Argentinos (JADAR) con una medalla de oro y otra de plata junto a Agustín Asmu (Paraná, Entre Ríos) y Aldana González (San Carlos de Bariloche), la catrielense Manu Pereyra inició una nueva etapa en su carrera deportiva al incorporarse al club La Patriada de Florencio Varela.

El debut se produjo en la Super Liga de Equipos, disputada el 13 y 14 de septiembre en el Gimnasio Romero Brest de Núñez. Manu ya tenía experiencia en esta competencia, donde en 2022 y 2023 se había consagrado campeona defendiendo los colores del Club Fénix.

En su estreno con la camiseta de La Patriada, Pereyra integró un plantel de jerarquía que cuenta con dos jugadoras de la Selección Argentina: Alma Marcial y Luciana Frías Paz. El debut fue nada menos que frente a su exclub, Fénix, y terminó con una contundente victoria por 4 a 1.

Durante la doble jornada, La Patriada también enfrentó al Club Boca Juniors, cayendo por 4 a 1, aunque con actuaciones destacadas de Manu, que aportó puntos valiosos y mostró un gran nivel competitivo.

Con este inicio, la catrielense continúa consolidando su trayectoria en el tenis de mesa nacional, ahora representando a Florencio Varela en una de las ligas más exigentes del país.