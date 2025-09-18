Maira Mardones y Claudio Pizarro destacados en la Corrida de General Roca » Catriel25Noticias.com

General Roca. El fin de semana se disputó una nueva edición del Trail Corrida General Roca 27K, competencia que reunió a decenas de corredores de toda la región en un exigente circuito de montaña. Entre los protagonistas se destacaron dos representantes de Catriel, quienes dejaron en lo más alto el nombre de la ciudad.(www.infosports.com.ar)

En la rama femenina, Maira Mardones tuvo una actuación sobresaliente al quedarse con el 1° puesto de la clasificación en su categoría y en la general, completando el recorrido con un tiempo de 2 horas, 21 minutos y 8 segundos. Su desempeño le permitió imponerse sobre corredoras de gran nivel, reafirmando su presente competitivo en las pruebas de fondo de la Patagonia.

Por su parte, Claudio Rubén Pizarro logró un resultado más que destacado al coronarse campeón en la categoría Masculina F. Además, alcanzó el 24° lugar en la clasificación general, con un registro de 2 horas, 36 minutos y 51 segundos, lo que lo posiciona entre los mejores del certamen.

Clasificación Catrielenses – 27K Trail Corrida General Roca

Categoría: General Femenina

Tiempo: 02:21:08

Posición General: 13

Posición en Categoría: 1

Kilometraje: 27K

Categoría: Masc. F

Tiempo: 02:36:51

Posición General: 24

Posición en Categoría: 1

Kilometraje: 27K