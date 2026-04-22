Gran encuentro de escuelitas en el predio de barrio Roma Futbol: deporte, integración y alegría

Catriel-Escuelas municipales y equipos barriales compartieron una jornada a puro fútbol, con acompañamiento de familias y el respaldo del Municipio.

El predio de barrio Roma fue escenario de un multitudinario encuentro de escuelitas de fútbol que reunió a niños y niñas de distintos puntos de la ciudad, en una jornada marcada por el deporte, la integración y el compañerismo.

Participaron del evento la Escuela Municipal Carod, Escuela Municipal Preis, Escuela Municipal 4 Esquinas, Deportivo Escarlata y Los Pumas, quienes protagonizaron una tarde cargada de actividad futbolística y recreativa.

El encuentro se desarrolló en un clima festivo, donde el eje estuvo puesto en la participación y el disfrute, promoviendo valores como el respeto, la inclusión y el trabajo en equipo. Las familias también dijeron presente, acompañando durante toda la jornada y generando un entorno de apoyo para los más chicos.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de la intendenta Daniela Silvina Salzotto, quien visitó el predio, y el aporte de la Municipalidad de Catriel, que colaboró con la merienda para todos los niños y niñas participantes.