fecha, hora y por qué es considerado extremo este nuevo ‘anillo de fuego’ » Catriel25Noticias.com

Ya iniciado el 2026, varios fanáticos de la astronomía se anticipan al primer eclipse del año. Se trata de uno solar anular, por el cual se puede ver el famoso “anillo de fuego”. Es así que surge la duda sobre cuándo es y qué significa.

Según el Servicio de Hidrografía Naval nacional (SHN), en 2026 habrá en total cuatro eclipses: dos lunares y dos solares. En el primer caso, es cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, por lo cual proyecta su sombra sobre el satélite natural. En el otro caso, se trata de un evento por el cual la Luna se ubica entre el Sol y la Tierra, por lo cual bloquea parcial o totalmente la luz solar directa hacia ciertas regiones del planeta.

Cuándo es el primer eclipse solar 2026 y por qué se lo llama anular

El SHN señala que el primer eclipse del año será el martes 17 de febrero. Se trata de un solar anular, que ocurre cuando la Luna se posiciona entre el Sol y la Tierra, pero está lo suficientemente lejos en su órbita (cerca del apogeo). Por lo tanto, no logra cubrir completamente el disco solar y deja visible un “anillo de fuego” brillante alrededor del borde lunar.

Este tipo de eclipse se produce solo durante la fase de Luna nueva y es visible en una banda específica de la Tierra donde pasa la sombra anular. En este caso particular, será visible parcialmente desde el sur de la Argentina, Chile y sur de África. La fase anular solo se podrá ver desde la Antártida.

A diferencia de los totales, el cielo no se oscurece completamente, sino que mantiene un brillo diurno. Para verlo, requiere gafas de eclipse certificadas o proyectores porque mirar directamente al Sol durante uno de estos eventos puede causar daños irreversibles en los ojos.

De acuerdo a lo detallado por el SHN, el eclipse solar anular comienza a las 9.56 UT y finaliza a las 14.27 UT. La fase anular ―el tiempo en el cual el diámetro del Sol estará oscurecido y se ve el “anillo de fuego”― se podrá ver desde las 11.42 UT y las 12.41 UT, por lo que tendrá una duración de dos minutos.