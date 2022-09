Hockey Catriel va por San Jorge en una nueva fecha del Regional

Las chicas del Hockey Rugby Catriel se alistan para jugar el próximo fin de semana frente a San Jorge a excepción de Categorías que quedarán libres por verse afectadas al seleccionado.(infosports.com.ar)

La pasada fecha en Catriel el hockey repartió puntos con Marabunta, ya que Intermedia logró una importante victoria por 3-1, mientras que en penales Australianos Sub 12 igualó en 3. Por su parte Sub 19 fue derrotada por 1-4, sub 16 fue goleada por 0-6, sub 14 logró ganar por 3-1

Para la próxima fecha (2), tanto la categoría sub12, como sub 19, quedarán marginadas ya que hay fecha para el Seleccionado en estas divisiones (ambas integran sub16). Vale Romero es una de las jóvenes jugadoras de Catriel que ha sido convocada al seleccionado.

Foto: Archivo