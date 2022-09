Peñas Blancas: la rebelión de Los mansos. «Estamos cansados, no existimos para ningún gobierno»

Los vecinos que cortaban la ruta 57 habían llegado a un acuerdo, pero al ver que los camiones enviados para regar no hicieron la tarea como corresponde, decidieron cortar nuevamente la ruta por tiempo indefinido.

Cansados de tanta promesa incumplida, de servicios que no existen o no funcionan. De un centro de salud que sólo tiene un médico una o dos veces al mes. Que no tiene siquiera medicamentos, ni hablar de calefacción o agua potable.

Un destacamento policial que cuenta con uno o dos efectivos para una vasta zona a controlar y para colmo sin movilidad. Escuelas que funcionan más que nada por la dedicación y vocación de sus docentes.

Son muchas las necesidades y reclamos. Un nativo del pueblo decía en el corte de ruta, “desde hace 70 años que hacemos los mismos reclamos. Pasaron todos los gobiernos y a ninguno le interesa este lugar. Por acá pasan millones de dólares petroleros. Peñas Blancas genera más regalías que cualquier pueblo de Río Negro. Aquí se descubrió el petróleo. Cada 20 de noviembre vienen a sacarse la fotito y no aparecen más. Estamos olvidados. No les interesa”, dijo notablemente angustiado el hombre

“Ahora mágicamente llegó la comisionada y dijo que acababa de comprar un camión que llegará en unos meses. Ayer dijo que no había plata”, dijo un manifestante

“Apareció un camión contratado sin chofer y un chupa. Con eso no se puede regar. Hoy con el viento que había no se veía nada.

Los chicos de las escuelas corren peligro, cruzan la ruta y no se ven por la tierra y encima las camionetas de las empresas no respetan nada. Ni un policía hay para protegerlos”, expresaron

“Queremos una propuesta seria, regadores permanentes y por lo menos unos 15 kilómetros de asfalto o mejorado sobre todo en la ruta del sector urbano”, dijeron

Esta noche, los vecinos continuaban con la vigilia en la zona de la curva de acceso (asado de por medio), y no tienen intenciones de levantar las medidas hasta una propuesta creíble, realizable y compromiso firmado.