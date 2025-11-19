homenaje a los primeros pobladores » Catriel25Noticias.com

Esta tarde, en el recinto del Concejo Deliberante, se llevó a cabo un emotivo reconocimiento a los antiguos pobladores de Catriel. Un homenaje sentido y profundamente significativo a vecinos y vecinas que han residido en nuestra ciudad por más de 50 años, siendo parte fundamental del crecimiento, la identidad y la historia de nuestra comunidad.

La intendenta Daniela Salzotto, junto al Concejo Deliberante, el equipo de gobierno municipal y numerosos vecinos y vecinas, acompañaron esta instancia de agradecimiento público. Cada persona homenajeada ha demostrado, a lo largo de décadas, un compromiso sostenido con Catriel: contribuyendo a su desarrollo, acompañando cada etapa de transformación y siendo testigos directos de la evolución de nuestra ciudad.

Durante el acto, se reconoció a: Fernández Lorenzo Bricio, Yelmo Patricia, Molina Sandra, Candia José Gregorio, Calquín Albina, Giménez Pedro, Amieva Elsa Manuela, Vallejos Nora, Coggiola Olga Luisa, Martínez Lidia Noemí, Ruiz Oscar, Colado José, García Estévez Hermenegildo, Apablaza Lidia, Ruiz Sonia, Vallejos Laura, Ginart Juan Carlos, Molina Esther, Cáceres Gladys, Ruiz Carlos, Vallejos Estela Mary, Gutiérrez Rosa del Carmen, Sosa Norma, Díaz Mario y Parma Miguel Alberto.

Este reconocimiento no solo celebra su permanencia en el tiempo, sino también el aporte invaluable que cada uno realizó para que Catriel sea la ciudad que es hoy. Honramos su esfuerzo, su memoria y su profundo sentido de pertenencia, valores que siguen inspirando a toda la comunidad