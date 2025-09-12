la Armada Catrielense brilló en Centenario » Catriel25Noticias.com

Centenario, Neuquén. El pasado domingo 7 de septiembre se corrió una nueva edición del Rally del Alto MTB, una de las pruebas más exigentes del Mountain Bike en la región del Alto Valle. Con distancias de 82K, 40K, 20K y una categoría Kids no competitiva, el evento reunió a ciclistas de distintos puntos del país.

La Armada Catrielense dijo presente en la modalidad Marathon 82K, obteniendo resultados destacados que dejaron a la ciudad en lo más alto del podio.

Resultados destacados

Además, se destacó la participación del pequeño Renato Molina Inostroza, quien se animó a formar parte de la categoría Kids no competitiva, llevando la pasión por el MTB a las nuevas generaciones.

Orgullo catrielense

Los resultados confirman el crecimiento y nivel competitivo de los ciclistas de Catriel en pruebas regionales de gran exigencia. Una vez más, la ciudad se hace sentir en el calendario deportivo patagónico, demostrando talento, compromiso y proyección para seguir dejando huella en el MTB argentino.