Incendio en una vivienda de barrio Santa Cruz: pérdidas totales » Catriel25Noticias.com

Catriel-Un incendio de gran magnitud se registró este sábado alrededor de las 9:10 de la mañana en una vivienda ubicada en calle Turquía 65, en el barrio Santa Cruz de Catriel. El siniestro provocó pérdidas totales en el inmueble.

Según informaron fuentes de Bomberos Voluntarios, el origen del fuego estaría vinculado a un desperfecto eléctrico, aunque las causas aún se encuentran bajo investigación.

Las llamas, que comenzaron en el interior de la casa, se propagaron rápidamente y consumieron todo a su paso. En el momento del hecho no había moradores dentro de la vivienda. Fueron los vecinos quienes advirtieron el fuego y dieron aviso a las autoridades, además de intentar contenerlo hasta la llegada de los bomberos. Sin embargo, debido a la intensidad del incendio, poco pudo hacerse para evitar la destrucción total.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y personal de Tránsito de la Municipalidad de Catriel. Hasta el cierre de esta edición, se intentaba establecer contacto con los propietarios de la vivienda afectada.