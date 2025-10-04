Sabas – Fernández Igartua se quedaron con la 1° etapa en Catriel » Catriel25Noticias.com

Se vivió la primera etapa del Rally Integración Catriel-25 de Mayo, con algunos inconvenientes en los pisos y fundamentalmente un fuerte viento que a medida que transcurría la etapa fue aumentando en su intensidad.

El comienzo de etapa trajo decepción para el publico local, con el abandono de los hermanos Debasa, Mauro que rompía un semieje y Maxi con problemas en el motor; también en las dos primeras pruebas abandonaba el invitado David Zille que participaba con un Hyundai I20 cuando por incidente rompió la trompa el vehículo. Asimismo, quedaban al costado del camino referentes con Rauly Martinez, y los 2 autos inscriptos de la A8 Miguel Carbonell y Damián De Grossi.

Los ganadores de las categorías participantes en la primera etapa del Rally Integración: en la RC5 Dario y Joaquín Vázquez; en la A6 Facundo Sabas/Julian Fernández Igartua; en la A7 Oscar Ibarguen/Cristian Fernández Pizarro; en la N1 Emilio y Javier VEGA; en la N2 Claudio Bustos/Debora Vázquez; y en la A1 Fabio Erick Regliner/Pablo Diaz.

Clasificación general-(Escudería 640)