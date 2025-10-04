Catriel vibrará con el Desafío de la Tierra Petrolera » Catriel25Noticias.com

Este domingo se correrá una nueva edición del clásico trail running en Catriel, con atletas de la región y del país. Organizado en el predio La Chacra TEP, el evento alcanza su versión número 14.

Las distancias disponibles serán de 8, 16 y 21 km, con categorías generales y por sexo. Los más rápidos de cada rama recibirán premios y todos los participantes que completen el recorrido se harán acreedores de una medalla finisher.

Las inscripciones estuvieron abiertas hasta el 30 de septiembre, con un costo de 40.000 pesos. Los organizadores exigieron a los corredores presentar un certificado médico vigente y firmar el deslinde de responsabilidad previamente por vía digital.

Este desafío deportivo ya se posiciona como un referente local, combinando naturaleza, exigencia física y turismo en la zona petrolera rionegrina.

Además, el certamen coincidirá con la sexta fecha del Rally Regional, que tendrá parte de sus etapas en Catriel y la vecina localidad de 25 de Mayo. La ciudad se prepara así para vivir un fin de semana cargado de competencias deportivas.

🎽Entrega de Kits – Desafío a la Tierra Petrolera 2025
📅4 de octubre
🕓De 16:00 a 20:00 hs
📍Parador Turístico – Acceso Norte, Ruta 151 Km 135
⚠️Recordá que para retirar tu kit es obligatorio presentar:
✅DNI
✅Deslinde de responsabilidad completo
✅Certificado médico de aptitud física

Sin estos requisitos no se podrá retirar el kit ni participar en la carrera.

🙌Organizate con tiempo, completá tu documentación y asegurá tu participación en la 14° edición del Desafío a la Tierra Petrolera.
👉CTA: Completá tus formularios, presentá tu documentación y viví la experiencia runner más esperada de la Patagonia.
📲Info e inscripciones: 2996073865



