Intensa actividad en el «Día de la Salud Mental» » Catriel25Noticias.com

En el marco del “Día de la Salud Mental” (el 10 de Octubre), este viernes se realizará una importante jornada taller abierto a la comunidad sobre principales problemáticas en la actualidad, prevención y bienestar emocional.

También habrá un taller para cuidadores y personal de salud sobre desgaste y estrés asociado a las tareas de cuidado. Las actividades serán en el salón Cotecal de calle Dinamarca organizadas por el Municipio local.

Jornada “Día de la Salud Mental” Ciudad de Catriel 31 de octubre de 2025

PROGRAMA

10:00 a 12:00 hs: Charla /taller Escuela Secundaria 5to y 6to año. Proyecto de Vida en un mundo cambiante: “Que necesita el mundo de mi y que necesito yo para ser feliz…? IKIGAI y el propósito de Vida

12:00 a 15:00 hs: Break , almuerzo

15:00 a 17:00 hs : Charla /Taller con Personal de Equipo de Salud y afines “Cuidar a los cuidadores” Desgaste y estrés asociado a tareas de cuidado Aportes del Mindfulness (Atención Plena) para el autocuidado

17:00 a 18:00 hs Break

18:00 a 19:30 hs : Conferencia abierta a la comunidad “Dìa Mundial de la Salud Mental” Qué entendemos por Salud Mental? Principales problemáticas en la actualidad Prevención

19:30 a 20:00 hs: Preguntas del público 20:00 hs : Cierre, saludos y agradecimientos.

Currículum Vitae Abreviado

Alejandro Fabian Erausque

Medico Psiquiatra Psicoterapeuta Cognitivo Comportamental Medicina del Estrés Instructor Internacional de Mindfulness Jefe de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Psiquiatría Facultad de Ciencias Medicas Universidad Nac del Comahue Socio Activo de APSA : Asociación de Psiquiatras de Argentina