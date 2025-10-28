Duatlón “Corre y Bicicletea por Ellas” en 25 de Mayo » Catriel25Noticias.com

25 de Mayo-La adrenalina regresa a las bardas de 25 de Mayo con una nueva edición del Duatlón “Corre y Bicicletea por Ellas”, un evento que combina deporte, naturaleza y compromiso social.
La cita será el domingo 30 de noviembre de 2025, con un circuito desafiante entre senderos y caminos de bardas, que reunirá a atletas locales y regionales en una jornada de integración y solidaridad.
Detalles del evento
-
Acreditación: desde las 8:00 h
-
Largada: 9:30 h
-
Circuito: Bardas – combinación de pedestrismo y ciclismo
-
Modalidades: Competitiva y Recreativa, en formato individual o dúo
-
Distancias:
-
4 km pedestrismo
-
30 km ciclismo
-
4 km pedestrismo
-
-
Categorías: diversas edades y niveles
Un evento con espíritu solidario
El Duatlón “Corre y Bicicletea por Ellas” busca promover la participación deportiva y, al mismo tiempo, visibilizar y acompañar la lucha por la igualdad y la erradicación de la violencia de género.
La actividad es organizada por la Coordinación de Género y la Dirección de Deportes del municipio, y contará con un dispositivo logístico y de seguridad para garantizar el desarrollo de la competencia en un entorno natural único.
Las inscripciones se habilitarán próximamente, por lo que se invita a la comunidad a prepararse y sumarse a esta jornada que une deporte, compromiso social y energía positiva.