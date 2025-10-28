Duatlón “Corre y Bicicletea por Ellas” en 25 de Mayo » Catriel25Noticias.com

25 de Mayo-La adrenalina regresa a las bardas de 25 de Mayo con una nueva edición del Duatlón “Corre y Bicicletea por Ellas”, un evento que combina deporte, naturaleza y compromiso social.

La cita será el domingo 30 de noviembre de 2025, con un circuito desafiante entre senderos y caminos de bardas, que reunirá a atletas locales y regionales en una jornada de integración y solidaridad.

Detalles del evento

  • Acreditación: desde las 8:00 h

  • Largada: 9:30 h

  • Circuito: Bardas – combinación de pedestrismo y ciclismo

  • Modalidades: Competitiva y Recreativa, en formato individual o dúo

  • Distancias:

    • 4 km pedestrismo

    • 30 km ciclismo

    • 4 km pedestrismo

  • Categorías: diversas edades y niveles

Un evento con espíritu solidario

El Duatlón “Corre y Bicicletea por Ellas” busca promover la participación deportiva y, al mismo tiempo, visibilizar y acompañar la lucha por la igualdad y la erradicación de la violencia de género.

La actividad es organizada por la Coordinación de Género y la Dirección de Deportes del municipio, y contará con un dispositivo logístico y de seguridad para garantizar el desarrollo de la competencia en un entorno natural único.

Las inscripciones se habilitarán próximamente, por lo que se invita a la comunidad a prepararse y sumarse a esta jornada que une deporte, compromiso social y energía positiva.



