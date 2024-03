Investigan caso autóctono de dengue » Catriel25Noticias.com

En Roca investigan un caso autóctono de dengue en medio de la preocupación en todo el país por el aumento de contagios sobre todo en algunas provincias como Formosa, Salta, Chaco, Catamarca, Misiones, Tucumán, Corrientes, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

Sobre el caso en investigación en Río Negro, el microbiólogo roquense Gonzalo Crombas, explicó que «tenemos aproximadamente 8 o 10 casos de pacientes que han venido del centro norte del país con diagnóstico de dengue, lo cuales han sido estudiados y controlados». La característica en común es que, en todos los casos, los pacientes habían estado en localidades donde está circulando el mosquito y hay casos de dengue.

Sin embargo, Crombas detalló que «hay un caso que está en estudio de un paciente que no ha realizado viajes ni al norte ni al centro del país. Tiene un estudio que dio positivo, que se está realizando la confirmación serológica en el Instituto Maiztegui, que es el laboratorio nacional de referencia de enfermedades virales humanas. Calculamos que en los próximos días vamos a estar teniendo ya el resultado definitivo que nos dirá con exactitud si estamos hablando de un caso de dengue autóctono o no».

En el caso de confirmarse, el referente del área de Epidemiología del hospital de Roca, explicó que en estos casos «salud pública trabaja en conjunto con la Unión Regional de Salud Ambiental, se visita al paciente y se evalúa todo lo que tiene que ver con el domicilio y la zona peridomiciliar (área que rodea a la vivienda), observando si hay presencia de agua estancada, cacharros, se da todo lo que tiene que ver con recomendaciones para eliminar todo lo que pasa a reservorios de mosquitos. Más allá de que hoy por hoy no tenemos detectado la presencia del Aedes aegypti, que es el principal vector transmisor del virus del dengue. Seguramente en el caso de que quede confirmado, todo esto se va a intensificar desde los distintos sectores de la salud», dijo a CNN Radio Roca.

Sobre la proliferación del mosquito transmisor del dengue, Crombas explicó que es propio de esta época de humedad y altas temperaturas por lo que estar próximo a entrar en períodos de temperaturas más bajas «no favorece la circulación. Esta es la época para estar alerta, porque es propicia para su desarrollo».

Cómo prevenir casos de dengue

El microbiólogo roquense, recomendó eliminar todos aquellos elementos que puedan juntar agua, vaciar piletas con aguas estancadas, dar vuelta baldes en desuso, hacer mantenimiento. Además, recomendó el uso de elementos que puedan ahuyentar mosquitos para evitar picados de este vector o cualquier otro.

Por último, remarcó la necesidad de «no desesperarse, ni siquiera hemos detectado la presencia y todavía no sabemos si estamos en presencia de un primer caso autóctono o no. Entonces creo que no tenemos que desesperarnos, y si está bien ir tomando algunas medidas como para poder evitar la picadura de este vector en el caso de que estuviera o de cualquier otro».

Recomendaciones para disminuir el riesgo de casos de dengue.

Medidas de precaución en el exterior:

-Eliminar, neutralizar o tapar, cualquier tipo de recipiente que junte agua o se use para almacenarla; como por ejemplo, gomas, cacharros, piletas, no dejar recipientes de agua estancada y cepillar los bebederos de los animales.

En ambientes cerrados:

– Prestar atención a los platos debajo de las macetas, los floreros, las plantas en frascos con agua son criaderos muy frecuentes en viviendas, oficinas, escuelas, hospitales, por esto, es importante evitar que puedan desarrollarse.

Dichas medidas no sólo sirven para prevenir el dengue, la higiene en el hogar y alrededores evita la cría y reproducción de muchos insectos y animales que transmiten distintas enfermedades (ratas, arañas).

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito “Aedes aegypti”. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue, y luego pica a otras personas, puede transmitir esta enfermedad.

El contagio se produce principalmente por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de forma directa de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna.