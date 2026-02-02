joven asegura que le falsificaron la firma » Catriel25Noticias.com

Un joven que figura en registros públicos como prestador de servicio por $100 millones asegura que no firmó ninguno de los documentos.

La denuncia penal contra el intendente de Cinco Saltos, Enrique Rossi, y parte de su gabinete por presuntos delitos vinculados al manejo de fondos públicos, sumó un nuevo protagonista que puede agravar la situación de los funcionarios públicos. El presunto proveedor de servicios involucrado en la maniobra se presentó a la Justicia y asegura que robaron su identidad.

La denuncia fue presentada originalmente por dos vocales del Tribunal de Cuentas, Omar Torres y Gabriela Cecilia Dergo. Este lunes, en tanto, se presentó en la Fiscalía un joven de 22 años que fue empleado municipal y figura en registros públicos como el beneficiado por contrataciones del Municipio por unos $100 millones.

El joven, por su parte, negó cualquier vínculo con maniobras delictivas y se presentó en la Fiscalía de Delitos Complejos para denunciar a Rossi y al secretario de Gobierno, Sebastián Crespo, a quienes acusa de falsificar su firma para los contratos con el Municipio.

El joven habría relatado que tras desvincularse del Municipio fue contratado como albañil y jardinero por funcionarios del Ejecutivo de Cinco Saltos y que, para cobrar esos trabajos le abrieron una cuenta en el banco, de la que le pidieron los datos.

«Es un chico totalmente vulnerable que no sabe cómo hacer una factura y confió. Luego se encontró con esta denuncia», manifestó la abogada Gabriela Procopiw, quien lo representa. La abogada aseguró que el joven cuyos datos figuran en contrataciones por alquileres de máquinas y vehículo al Municipio «desconoce su firma en todos los contratos que presentó el Municipio. El supuesto proveedor jamás firmó un contrato, no es su firma«.

La presentación del particular involucrado en la presunta maniobra delictiva para desviar fondos públicos negó cualquier vinculación y presentó documentos que podrían resultar claves para esclarecer el caso.

Entre otros documentos, la Fiscalía recibió este lunes los datos de los movimientos de la cuenta bancaria del extrabajador municipal en los que consta que recibió 40 millones de pesos por los contratos firmados con el Municipio (el monto de los servicios acordados llega a $100 millones).

El dinero público recibido habría sido transferido a la cuenta bancaria personal de un funcionario del Gabinete de Rossi. «Se hicieron más movimientos bancarios después de que se conociera la denuncia», advirtió Procopiw.

El joven que figura como proveedor de servicios quiere ser querellante contra Rossi y Crespo porque «le robaron la identidad y han falsificado documentación», dijo su abogada. La información que aportó podría complicar a los funcionarios municipales incluso si la Justicia no admite al joven como querellante.

«Tenemos pruebas y las presenté hoy. Lo habían contratado un servicio por 640 mil pesos y le usaron la cuenta por 40 millones de pesos», concluyó Procopiw.

La denuncia contra el intendente de Cinco Saltos

La denuncia original de dos miembro del Tribunal de Cuentas apunta directamente al intendente Rossi como máximo responsable de la administración municipal y lo ubica en el centro de una presunta administración fraudulenta: la hipótesis es que, mediante contrataciones irregulares, facturaciones cuestionadas y ausencia de documentación, se habría producido un perjuicio al patrimonio público o un uso indebido de recursos bajo custodia estatal.

También se menciona la posible utilización de fondos atados a convenios con cláusulas de destino específico, lo que abriría otra línea de análisis sobre el destino real de partidas.

Los vocales solicitaron que se investigue, se determinen responsabilidades y se los tenga como parte querellante para proponer medidas de prueba durante la etapa fiscal.