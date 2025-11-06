Kapanga, Rodrigo Tapari y el sorteo del 0km » Catriel25Noticias.com

La celebración contará con la presentación de la Fundación Playing for Change y de múltiples artistas locales. El repaso de la grilla completa de los festejos.

Este fin de semana Cinco Saltos estará de fiesta por la celebración del 111° Aniversario de la localidad. El festejo comenzará el viernes 7 hasta el domingo 9 de noviembre en el predio del Polideportivo N°1. La fiesta será musicalizada por Kapanga, Rodrigo Tapari, Rozé, bandas regionales y tendrá la presentación de Academias de danzas locales.

El predio contará con un sector dedicado a la gastronomía, con la instalación de food trucks y puestos de alimentos dedicados a la venta de comidas típicas, tragos y bebidas. Un área estará destinada a puestos de reventa de accesorios, indumentaria y elementos varios. También habrán dos zonas dedicadas a los artesanos, que ofrecerán sus producciones, cerámicas, tejidos y manualidades.

Playing for Change en el 111° Aniversario

Además, el predio tendrá el sector Café con Historia, un evento destinado a los emprendimientos de pastelería, panificados y chocolates. El domingo 9 contará con la presentación de la Fundación Playing for Change, un proyecto multimedia que utiliza la música para conectar a distintos artistas alrededor del mundo para romper barreras.

Además, en Café con Historia estará disponible una exposición con 111 fotos históricas de Cinco Saltos y los 25 intendentes que estuvieron a cargo del gobierno local desde 1926.

El sorteo del auto 0 km

La fiesta contará con importantes premios, como el novedoso bono contribución con un auto 0 km como primer premio. Se trata de un Fiat Argo, cuatro puertas que será sorteado el domingo 9 de noviembre, durante el último día de la fiesta. También se sortearán tres premios de 500.000 pesos. El bono contribución tiene un valor de $30.000 y la posibilidad de pagar 2 cuotas de $15.000.

Aún hay tiempo para comprar los bonos contribución y participar del sorteo municipal. Los bonos se pueden comprar en la mesa de entradas de la Municipalidad, ubicada en 25 de mayo, en la oficina de Empleo Municipal de la Av. Roca al 900, la secretaría de Desarrollo Social en Av. Roca 90. También se venden en el Kiosko Tati con dirección en Av. Roca y Maipú, la inmobiliaria Baeza en Ramos Mejía 319 y en el mercado Ema ubicado en Ramos Mejía 2626.

Cronograma de artistas

El cronograma de artistas contará con artistas regionales y nacionales que se subirán al escenario principal de predio ubicado en Av Blumetti y Av. Belgrano. El viernes 7 iniciará la jornada musical Sharon y los Camperos del Chamamé, seguido de La Klassband, provenientes de Allen que interpretarán música de cuarteto. La academia Estampas de Tradición, presentará su show folklórico con más de 10 años de trayectoria.

Seguidamente, la Agrupación Juntando Sueños se subirá al escenario para interpretar su música tropical y cumbia villera. Iluminnattis, talento local de Cinco Saltos brindará su espectáculo de luces y música electrónica. La banda de rock/pop BE-MOL presentará su enérgico y versátil show, y el cierre de la jornada estará a cargo de Refugio, que interpretará los mejores hits.

El sábado 8 comenzará la jornada musical con la presentación de Huellas del Sur con música folklórica del sur argentino y tradición patagónica, un show similar al que brindará La Querencia con su folklore argentino.

La cumbia y la música tropical sonarán en el escenario de la mano de La Stupenda, una banda que promete poner a bailar a todos los presentes. El grupo local Sedentarios brindará su show musical, seguido de la presentación del solista Guille Quiroz, artista local con amplia trayectoria en la región.

El sábado cerrará la jornada Kapanga, la banda de rock argentino que invita al movimiento, baile y al disfrute. Los creadores de clásicos hits como “el Mono Relojero”, “Me mata” y “Ramón” prometen una gran fiesta.

El domingo 9 iniciará la jornada musical con la presentación de Rodrigo Tapari, el cantante argentino con gran trayectoria televisiva, interpretará los clásicos románticos. El escenario continuará con música de primer nivel de la mano de Roze, el dúo de cumbia urbana que pondrá en movimiento a todos los presentes.

La música continuará con El Bloque, la banda de música tropical local con más de 15 años de trayectoria y la presentación de Vicios, el conjunto musical con gran energía sobre el escenario. Además, contará con el show de Alma Oriental, la academia de Danzas Árabes y del Ballet Folclórico de Cinco Saltos.

Finalmente el cierre de la celebración del cumpleaños 111° de Cinco Saltos estará a cargo de Gabriel y la Juntada, conjunto musical que interpretará hits festivos y canciones para festejar la culminación del aniversario.