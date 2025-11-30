Karla volvió a Catriel luego de 25 días internada » Catriel25Noticias.com

Luego de permanecer 25 días internada (varios en Terapia Intensiva), y someterse a múltiples cirugías tras el choque frontal en la Ruta 151, la Joven Nutricionista regresó a Catriel y se reencontró con sus hijos.

Karla Fernández viajaba al Alto Valle a cumplir con su trabajo en una petrolera el pasado 04 de Noviembre cuando imprevistamente se encontró de frente con un Citroen conducido por una mujer que sobrepasaba a un camión. Sin poder de maniobra, ambas conductoras chocaron frontalmente. La mujer de Catriel se llevó la peor parte. Sufrió quebraduras en varias partes del cuerpo y serios golpes en la cabeza. Tuvo que ser recatada por los Bomberos del habitáculo de su Toyota Etios.

Según relató su mamá (Graciela Ríos) a radio “Alas”, “A karla le realizaron por lo menos tres cirugías de altísimo riesgo. Tuvieron que acomodarle prácticamente todo su cuerpo. Todo Salió muy bien, ahora viene la recuperación y rehabilitación que ya nos dijeron que será muy larga, asique hay que tener mucha paciencia”.

“Hoy es un día glorioso para nosotras. Estamos saliendo del Policlínico en ambulancia para Catriel, Karlita se va a reencontrar con sus hijos que no los ve desde hace 25 días”.

“Deseamos agradecer a cada persona que oró por la salud de mi hija y a todos los médicos, enfermeras y personal de la clínica Perón y Policlínico Neuquén. Todos se han portado maravillosamente bien”, finalizó

04/11/25 – Ocurrió este martes cerca de las 07:00 hs en el kilómetro 98 cerca de La Escondida (a unos 40 kilómetros de Catriel). Dos vehículos chocaron en forma frontal. Dos personas resultaron con heridas de consideración.

Según trascendió, los autos involucrados son un Toyota “Etios” conducido pro una mujer de Catriel que circulaba hacia el Alto Valle y un auto Citroen “Picasso” que viajaba de Sur a Norte. Se desconoce si hubo otros vehículos involucrados.

En el lugar trabajó personal de Protección Civil de Catriel, Bomberos, Policía y Hospital “Cecilia Grierson”.

La conductora del Citroen manifestó que intentó un sobrepaso a un camión y sin percatarse que de frente circulaba el Etios. Ambas conductoras tomaron la misma decisión, «tirarse a la banquina», lo que provocó el choque frontal.

En el caso de la conductora de Catriel, fue trasladada al hospital y luego a clínica Perón donde permanece en terapia intensiva ya que sufrió traumatismo de cráneo y quebraduras.