“El powerlifting te enseña a levantarte, incluso cuando fallás” Entrevista a Nicolás Quilodrán » Catriel25Noticias.com

El powerlifting es, en esencia, una competencia contra uno mismo. Cada levantamiento no solo pone a prueba los músculos, sino también la disciplina, la constancia y la templanza del atleta frente al fracaso. En Catriel, esta filosofía encontró su máximo exponente en el Team Scorpion, que viene de representar a la ciudad en el Mundial de Powerlifting realizado en el Parque Olímpico de Buenos Aires.Por Victor Suárez para FM Alas/ www.infosports.com.ar

“El powerlifting te enseña a levantarte, incluso cuando fallás”

Entrevista a Nicolás Quilodrán, coach del Team Scorpion Catrielense

—Nicolás, acaban de regresar del Mundial de Powerlifting. ¿Qué balance hacés de la experiencia?

—Muy positivo. Fuimos al Mundial en el Parque Olímpico de Buenos Aires con atletas de nuestro gimnasio, y más allá de los resultados, vivimos una experiencia inolvidable. Fue un torneo exigente, con un gran nivel de competidores de distintos países.

—¿En qué modalidades compitieron?

—El powerlifting se compone de tres disciplinas principales: sentadilla, banco plano y despegue. Actualmente existen modalidades especializadas, donde algunos atletas compiten solo en banco o solo en despegue. En nuestro equipo tenemos representantes en las tres categorías, según la fortaleza de cada uno.

—También participaste como atleta, además de coach, ¿cómo fue eso?

—Sí, hace más de 15 años que compito. En este Mundial fui como entrenador y competidor. Sufrí una lesión en la primera tirada de sentadilla, en el vasto interno, lo que complicó la planificación. Pero con el apoyo de mis compañeros seguí adelante. Logré ser subcampeón mundial en Power Raw y campeón mundial en despegue, algo que no imaginaba por cómo había empezado la jornada.

—¿Qué aprendizajes te deja esta experiencia?

—Cada competencia te enseña algo nuevo. Como coach, uno aprende a adaptarse, a leer al atleta y cuidar su rendimiento. Como deportista, entendés que la cabeza juega un papel clave. A veces no gana el más fuerte, sino el que se mantiene enfocado.

—Tu equipo logró resultados históricos para Catriel. ¿A quiénes destacás?

—Sin dudas a Franco “Franquito” Ramírez, de 18 años, que se consagró campeón mundial. Es un orgullo enorme para todos, porque es el primer título mundial que conseguimos como team catrielense. También a María Cisterna, que fue campeona mundial en Power y en despegue, y ya tenía títulos nacionales e iberoamericanos. Y a todos los chicos que día a día entrenan con compromiso.

—¿Qué representa este logro para el deporte local?

—Es histórico. Es la primera vez que Catriel tiene campeones mundiales en powerlifting. Esto demuestra que con trabajo, planificación y fe se puede llegar lejos, aun desde una ciudad pequeña. El powerlifting no solo es levantar peso: es aprender a levantarse siempre.