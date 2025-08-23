La Cámara de comercio confirmó fecha de asamblea » Catriel25Noticias.com

En un comunicado en redes sociales, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Catriel y Peñas Blancas (CCIA) realizó la convocatoria a sus socios y a todos los comercios de la región a participar activamente en el proceso democrático de renovación de autoridades, conforme a lo dispuesto en su Estatuto.

Luego de varios años prácticamente inactiva, la Institución realizó un llamado a asamblea para el próximo 15 de diciembre donde se elegirá una nueva comisión directiva.

Los comercios que deseen incorporarse como socios tendrán plazo hasta el 10 de septiembre para formalizar su adhesión. Esta condición es indispensable para estar habilitados a participar en la próxima Asamblea y, en caso de así desearlo, integrar listas de la futura Comisión Directiva.

Presentación de listas

En concordancia con lo estipulado en el Estatuto de la CCIA, las listas de candidatos deberán presentarse con anterioridad a la fecha de la Asamblea, y serán objeto de revisión y aprobación por parte de la Comisión Directiva. Este requisito asegura la transparencia, la legalidad y el correcto desarrollo del proceso eleccionario.

Socios actuales

Se recuerda a los socios ya adheridos que podrán regularizar sus cuotas hasta el mismo día de la Asamblea. El estar al día con sus obligaciones es requisito indispensable para ejercer el derecho a participar y presentar listas.

Contacto e información

Para inscripciones, consultas y regularización de cuotas, la CCIA ha dispuesto los siguientes canales de comunicación a través de WhatsApp:

* Claudia Leguizamón: 299 583 8426

* Maxi Farías: 299 467 3935