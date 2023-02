La convención radical aprobó la adhesión a Juntos Somos Río Negro » Catriel25Noticias.com

El máximo órgano de conducción del radicalismo rionegrino dio luz verde a la adhesión de la histórica lista 3 a la fórmula de Weretilneck-Pessatti, presentando sus propias candidatos en todas las demas instancias electivas.

La calurosa reunión, dicho en más de un sentido, se desarrolló en la Escuela 30 de Viedma y fue presidida por el ex intendente de Bariloche, Marcelo Cascón.

La vehemente intervención de todos los sectores de pensamiento del partido, recordó pasadas épocas de brillo.

No faltó nadie: desde Intendentes en ejercicio, hasta ex ministros nacionales, pasando por ex legisladores nacionales y provinciales, ex intendentes, la Juventud Radical y distintas personalidades de todas las regiones.

La votación central del día resultó 66 a 27 y determinó entonces que el radicalismo buscará el voto ciudadano con sus propios candidatos y una plataforma propia, pero sin candidatos a gobernador y vice.

Obviamente, se descartó así definitivamente la conformación de Juntos por el Cambio en Río Negro, hecho ampliamente pre anunciado a partir de la propia actitud de Anibal Tortoriello, que jamás accedió a dialogar partido a partido con la conducción radical.

La próxima instancia será la conformación de las listas de candidatos en el ámbito de cada comité local, para ser proclamados luego por la junta electoral partidaria