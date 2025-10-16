La Depo recibe a Circulo Italiano en el adelanto de la Confluencia » Catriel25Noticias.com

Este viernes 17 de octubre, Unión Deportiva Catriel vuelve a ser local en una jornada llena de fútbol y pasión. El equipo aurinegro enfrentará a Círculo Italiano en el estadio local, en lo que promete ser una noche vibrante junto a toda la hinchada catrielense.

Viernes 17 de octubre

Seguí la transmisión en vivo del partido de Primera División por Radio Alas FM 95.1

Inferiores – Fecha 34

El sábado 18 continúa la acción con todas las divisiones formativas de la Depo, que buscarán seguir creciendo y representando con orgullo los colores de la ciudad.

Sábado 18 de octubre

Locales

Predecima : 12:00 hs

Décima : 13:00 hs

Novena : 14:30 hs

Octava: 16:00 hs

Visitantes

Séptima : 12:30 hs

Sexta : 14:00 hs

Quinta: 16:00 hs

¡Viví otra gran fecha junto a Unión Deportiva Catriel, el club de la ciudad!

El aliento de la hinchada será clave para seguir sumando en casa.

#VamosLaDepo #OrgulloCatrielense #UniónDeportivaCatriel