La Depo recibe a Circulo Italiano en el adelanto de la Confluencia » Catriel25Noticias.com

Este viernes 17 de octubre, Unión Deportiva Catriel vuelve a ser local en una jornada llena de fútbol y pasión. El equipo aurinegro enfrentará a Círculo Italiano en el estadio local, en lo que promete ser una noche vibrante junto a toda la hinchada catrielense.
Viernes 17 de octubre
Seguí la transmisión en vivo del partido de Primera División por Radio Alas FM 95.1
Inferiores – Fecha 34
El sábado 18 continúa la acción con todas las divisiones formativas de la Depo, que buscarán seguir creciendo y representando con orgullo los colores de la ciudad.
Sábado 18 de octubre
Locales
-
Predecima: 12:00 hs
-
Décima: 13:00 hs
-
Novena: 14:30 hs
-
Octava: 16:00 hs
Visitantes
-
Séptima: 12:30 hs
-
Sexta: 14:00 hs
-
Quinta: 16:00 hs
¡Viví otra gran fecha junto a Unión Deportiva Catriel, el club de la ciudad!
El aliento de la hinchada será clave para seguir sumando en casa.
#VamosLaDepo #OrgulloCatrielense #UniónDeportivaCatriel