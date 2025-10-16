La Depo recibe a Circulo Italiano en el adelanto de la Confluencia » Catriel25Noticias.com

Este viernes 17 de octubre, Unión Deportiva Catriel vuelve a ser local en una jornada llena de fútbol y pasión. El equipo aurinegro enfrentará a Círculo Italiano en el estadio local, en lo que promete ser una noche vibrante junto a toda la hinchada catrielense.

📅 Viernes 17 de octubre

👉🏼 Seguí la transmisión en vivo del partido de Primera División por Radio Alas FM 95.1 📻

⚽ Inferiores – Fecha 34

El sábado 18 continúa la acción con todas las divisiones formativas de la Depo, que buscarán seguir creciendo y representando con orgullo los colores de la ciudad.

📅 Sábado 18 de octubre

🏠 Locales

  • Predecima: 12:00 hs

  • Décima: 13:00 hs

  • Novena: 14:30 hs

  • Octava: 16:00 hs

🚌 Visitantes

  • Séptima: 12:30 hs

  • Sexta: 14:00 hs

  • Quinta: 16:00 hs

💛💥 ¡Viví otra gran fecha junto a Unión Deportiva Catriel, el club de la ciudad!
El aliento de la hinchada será clave para seguir sumando en casa.
#VamosLaDepo #OrgulloCatrielense #UniónDeportivaCatriel



