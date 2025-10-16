Gran desempeño del piloto catrielense Luciano Chamorro en la doble fecha del Karting con Caja » Catriel25Noticias.com

El fin de semana se disputaron las fechas 4 y 5 del campeonato Clausura 2025 del Karting con Caja, en el circuito “El Anfiteatro” de Fernández Oro. Con la participación de casi 120 pilotos, el evento ofreció un gran espectáculo en todas sus categorías y dejó actuaciones destacadas, entre ellas la del catrielense Luciano Chamorro, quien volvió a demostrar su gran nivel.

Categoría Máster

En la primera jornada, Luciano Chamorro se ubicó segundo, apenas a pocos segundos del vencedor Federico Hormazábal, en una competencia muy pareja y con ritmo sostenido de punta a punta.

En la segunda jornada, Chamorro volvió a ser protagonista absoluto: repitió el segundo puesto, esta vez detrás de Oscar Rebolledo, logrando así dos podios consecutivos que lo consolidan entre los principales animadores del campeonato en la categoría Máster.

Categoría Varilleros

El piloto catrielense también compitió en la categoría Varilleros, donde tuvo una notable participación. En la primera final terminó tercero, luego de una carrera muy disputada, demostrando regularidad y constancia.

En la segunda final, Chamorro revirtió el resultado y se quedó con la victoria, subiendo al escalón más alto del podio tras una gran remontada. Su actuación lo posiciona como uno de los pilotos más completos y consistentes del fin de semana.

Otras categorías destacadas del evento

En la división Senior, los triunfos fueron para Federico Ferrero y Franco Battistuzzi, mientras que en la categoría Internacional, Franco Rossomanno consiguió un doblete con victorias en ambas fechas.

En la Junior, el protagonista fue Ciro Suárez, también con dos triunfos consecutivos. En Prejunior se repartieron las victorias Giuliano Díaz y Liam Scalora, mientras que en Escuela se impusieron Bautista Castillo y Alejo Martínez.