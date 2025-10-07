La Depo se trae tres puntos de oro desde Alto Valle » Catriel25Noticias.com

Liga Deportiva Confluencia – Fecha 32. El Club Social y Deportivo Catriel consiguió una victoria clave este fin de semana al vencer por 1 a 0 a Alto Valle en condición de visitante, en el marco de una nueva fecha de la Liga Deportiva Confluencia.

El único gol del encuentro fue convertido por Oriel Vázquez, quien le dio a la “Depo” tres puntos fundamentales para seguir escalando posiciones en la tabla general.

Con este resultado, Catriel se ubica quinto en la clasificación general, consolidando una campaña sólida tanto de local como fuera de casa. El equipo aurinegro mostró orden táctico, buena presión en mitad de cancha y eficacia en los momentos decisivos, logrando mantener su arco en cero ante un rival siempre exigente.

En divisiones inferiores también hubo actividad con resultados variados frente al mismo rival, destacándose las victorias en Séptima (6-0), Sexta (5-2) y Quinta división (2-1), mientras que en la Tercera fue empate sin goles.