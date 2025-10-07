Catriel se prepara para vivir el 1° Torneo Regional de Tenis de Mesa » Catriel25Noticias.com

Catriel se prepara para recibir a los mejores exponentes del tenis de mesa de la región en lo que será el 1° Torneo Regional de Tenis de Mesa, un evento histórico para la ciudad y puntuable para el ranking nacional.

Fechas: viernes 11 y sábado 12 de octubre

Lugar: SUM de la ESRN N°78 — Las Américas 25

Durante dos jornadas intensas, jugadores provenientes de Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza y Buenos Aires competirán en distintas categorías —menores, sub 23 y todo competidor— en busca de sumar puntos, compartir experiencias y disfrutar de un clima de camaradería deportiva.

El torneo promete un alto nivel técnico, con presencia de jóvenes talentos y deportistas experimentados que vienen destacándose en el circuito nacional. Para Catriel, será además una oportunidad única de seguir consolidándose como sede regional de eventos deportivos que promueven la integración y el crecimiento del deporte local.

Importante: no se recibirán inscripciones el día del torneo.

Inscripciones: 2996725191 (Gabriel) / 2995722128 (Cristián)