La Libertaria Lorena Villaverde de visita en Catriel

“Me voy a parar de manos para defender los derechos de los rionegrinos”, expresó Lorena Villaverde, primera candidata a diputada nacional de Libertad Avanza (Partido Fe), por Río Negro en su vista este viernes a la ciudad de Catriel.

Tras los resultados de PASO en Río Negro, Libertad Avanza piensa en dos diputados en la cámara baja, “si todo sigue bien vamos a tener un segundo diputado, vamos a entrar y estamos trabajando en esa línea, fortaleciendo los vínculos con Buenos Aires”, dijo la candidata en diálogo con Radio Alas.

PASO

En las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) fue contundente el triunfo de Javier Milei en Río Negro, lo que llevó a la precandidata del partido Fe, Lorena Villaverde a imponerse en el tramo de diputados. Los resultados que se registraron, fue del 35% para la lista 135 de la Libertad Avanza con Fe,

“Es una fuerza muy nueva, Javier Milei irrumpió en la política no hace más de dos años y nosotros como espacio hace no más de 3 meses porque lo consolidamos a partir del grupo de personas que quedamos representados con sus ideas pero sin partido, entonces lo fuimos a buscar, y entendimos que era la mejor alianza, nosotros los trabajadores, comerciantes y empresarios, conjuntamente con Miguel Muñoz del partido FE” , sostuvo Villaverde.

La candidata destacó que el grupo conformado se basa en la convicción, voluntariamente trabajan por el proyecto, y se movilizan bancando la campaña, las boletas, con dinero propio, “No pensamos en hacer la campaña tradicional, recorrimos la provincia dos veces y medio, y en esta oportunidad lo vamos a hacer tres veces”, adelantó

“Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, y un Río Negro distinto con esta gente que viene gobernando año tras año, década tras década, es imposible que sea distinta”, enfatizó.

Villaverde también señaló el “cliché” que usan algunos políticos para referirse al federalismo, “cuando no defienden los intereses reales de nuestra provincia. No he visto a ningún diputado en los años anteriores defender la coparticipación. La nación se queda con el 15% de la coparticipación, me voy a parar de manos para defender los derechos de los rionegrinos”.

“Tengo un hijo de 11 años que se quiere ir del país, y siento que les están robando el futuro a nuestros jóvenes. De 10 familias, 8 te dicen que tienen ganan de irse y no van a poder hacerlo, nos quedamos en un estado de esclavitud moderna. Acá el cambio debe ser de 540 grados como dice nuestro líder político, que en los primeros 360º salgan eyectados los políticos de siempre que se han enquistado en el poder, y nosotros seguimos en esta decadente y emergente realidad del país, donde nos matan, si no es de hambre es por la inseguridad”, sostuvo.

PROPUESTAS

En relación a su campaña y estrategia, la candidata a diputada destacó el equipo de trabajo conformado en distintos lugares con el objetivo de Incentivar al empresario rionegrino potenciar la inversión y así generar mano de obra, “para salir de este ahogamiento permanente de impuestos que tenemos”.

Además se refirió a uno de los importantes recursos no renovables con el que se sustenta la provincia: “como puede ser que nuestro petróleo se refine en la provincia de Mendoza y no en nuestra provincia. Queremos que ese derrame económico y el trabajo digno de los rionegrinos quede en Río Negro”.

Con respecto al gas insistió en que se trabaje y gestione para poder convertirlo en gas natural licuado en el puerto del este, “nadie se para de manos para decir que la empresa Petrobras no se lo lleve a Bahía Blanca”, reclamó.

OLEODUCTO VACA MUERTA – SIERRA GRANDE

Villaverde se mostró de acuerdo con todo aquello que signifique un desarrollo en la economía de la provincia, haciendo hincapié en los controles rigurosos. Se manifestó proactiva en la generación de trabajo digno y genuino, que se incentive a las empresas a invertir y desarrollar actividades para que eso suceda.

TURISMO

La candidata se refirió a la urgencia de implementar una reforma laboral, debido al ahogamiento impositivo que genera un cuello de botella con el empresario que quiere invertir y no puede pagar, “son 170 los impuestos permanente que estamos pagando de manera directa e indirecta, en esa necesidad imperiosa de la reforma laboral para que ese empresario se anime que en ese cambio se vea tan protegido como el trabajador”.

SALUD, SEGURIDAD Y EDUCACIÓN

Villaverde abordó temas críticos para la provincia, como la inseguridad y la educación. “En seguridad tenemos a Victoria Villarroel que es una persona especializada en esta materia. La condición más indigna la tienen hoy los policías cuando dejan de tener sus derechos. Si los presos cobran más que los policías, estamos en el mundo del revés. Proponemos que se implemente todo lo que tiene que ver con equipamiento en materia de seguridad”, dijo

Además enfatizó en “salir de esta deserción escolar permanente, El 5% del PBI no está dirigido a la educación, se pierde, ¿dónde? en los curros”, denunció.

CATRIEL

La candidata se reunió luego del mediodía con instituciones, referentes y simpatizantes, destacó la tarea del representante de Catriel Dardo Pagán, “es un referente principal, un apoyo incondicional, lo hace con su convicción y sus propios recursos”, concluyó Lorena Villaverde.