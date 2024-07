La realidad de los signos del zodiaco y sus personalidades » Catriel25Noticias.com

Jamás permitas que otra persona te defina, sólo tú sabes el montón de demonios con los que has luchado. La gente siempre te va a señalar, no pierdas el tiempo en querer complacer a los que ni siquiera saben lo que hay en tu corazón. No eres ese estereotipo y ya es momento de que te lo sacudas, pues te lo han repetido tantas veces que ya te la creíste.

Aries

¿Enfadado con la vida? Qué poco te conocen para asumir que llevas la amargura dentro, el hecho de que seas firme con tus decisiones no te hace una mala persona. Es cierto, eres impetuoso, apasionado y tienes una energía que es capaz de derribar un obstáculo tras otro, ¿Qué hay de malo en eso? Naciste para ser líder, no te asusta tomar la iniciativa. De hecho, es la terquedad la que te ayuda a no tirar la toalla, tus impulsos te mueven y te recuerdan que eres capaz de lograr cualquier sueño. Sin embargo, detrás de ese estereotipo se esconde una de las almas más dulces, leales, protectoras y valientes. Eres adorable, no dejes que los demás te definan.

Tauro

¿Materialista? Cuál es el problema, hay personas que tienen sueños tan pequeños que cuando te ven luchando por lo que quieres se asustan tanto que lo mejor que pueden hacer es criticar. Les encanta decir que lo único que te gusta hacer es comer y dormir, ¡Por favor! Esos sólo son caprichos que te cumples, pues trabajas duro. Lo haces para disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Eres terrenal, práctico y la persona más confiable. Una vez que le prometes lealtad a alguien harás todo lo que esté en tus manos para no fallarle. Eres terco y posesivo, pero con esa misma terquedad defiendes lo que amas y en lo que crees.

Géminis

Es muy pesado que la gente asuma que eres la mariposa del Zodiaco, la que no se compromete y tiene dos caras. Sin embargo, ya llegaste al punto en el que tienes claro que no estás aquí para darle gusto a nadie. Qué digan lo que quieran, tú eres inteligente, comunicativo y versátil. Eres el tipo de persona que se atreve, la que no sigue las reglas y jamás te quedarías en un sitio en el que ya no eres feliz. Amas aprender cosas nuevas y tener conversaciones estimulantes. Dicen que eres inquieto e indeciso, pero también muy ingenioso y divertido, pocos se adaptan a lo que sea.

Cáncer

Te han llenado tanto de estereotipos que hay quienes asumen que andas por la vida con un pañuelo de lágrimas y eso no es cierto. Tu corazón es noble y compasivo, pero no tienes ni una gota de ingenuo y sabes detectar cuando alguien tiene malas intenciones. No naciste para ser la marioneta de los demás, si tu carácter fuerte se hace presente es mejor que se alejen. Sin embargo, eres emocional, cariñoso y protector. Harías lo que sea con tal de ayudar a tus seres queridos. A veces, puedes ser muy sensible y malhumorado, pero cuando se trata de escuchar pones toda tu atención. Eres la persona que no suelta, la que cualquiera quisiera a su lado.

Leo

Tu brillo les molesta, tu determinación les molesta, tus ganas, tus sueños, todo. Tú tienes claro que no naciste para los grises, quieres todo o nada en esta vida y hay gente que no lo tolera porque te ve desde sus miedos, pero su mala vibra ya no te afecta. Confías en tus habilidades, en tu lado creativo y hay veces que tu parte dramática te gana, pero la vida es así, tiene sus altas y sus bajas. No es que todo el tiempo busques ser el centro de atención, lo que pasa es que te atreves a decir lo que muchos no. ¿Tu ego? Todos lo tenemos y es necesario para mantenerse de pie, eso no te hace arrogante. Cuando te juzguen recuerda que también eres generoso, leal y apasionado.

Virgo

¡El perfeccionista! Esa bandera nadie te la ha quitado y a estas alturas la verdad es que no te molesta, te esfuerzas demasiado para que las cosas te salgan bien. Eres detallista, analítico y muy práctico. Si hay algo que te resta energía o interfiere en tus planes, lo sueltas y eso no te convierte en el villano del cuento. Simplemente, tienes claros tus objetivos y sabes que no estás aquí para rescatar a nadie. Tienes un fuerte sentido del deber, ser conformista no está en ti. A veces, puedes ser crítico, pero eres trabajador y servicial. Tu corazón es incomparable.

Libra

Sólo tú sabes el montón de cicatrices con las que convives todos los días. Hay cosas que no le cuentas a nadie, pues te aterra pensar que van a minimizar lo que sientes. No es que creas en el pensamiento mágico de que la vida es perfecta, pero no pierdes el tiempo en tonterías y prefieres soltar lo que interfiere con tu armonía. Eres así, diplomático, cooperativo y amante de la paz. La gente conflictiva no dura mucho tiempo en tu vida. A veces, puedes ser indeciso, pero nadie en esta vida es tan justo y tolerante como tú. Reconoce tu lado bueno, eres un gran ser humano.

Escorpio

¿Te tienen miedo? Han dicho por años que cuando alguien te hiere tu lado malvado se hace presente y lo único que quieres es lastimar. Dicen que no tienes piedad, pero los que hablan son los que no te conocen. Hay personas que te han roto tanto que has terminado llorando en tu habitación por las madrugadas hasta quedarte dormido. Sin embargo, te callas y no pierdes el tiempo en una venganza, tu indiferencia eterna es la peor de todas. Eres intenso, apasionado y misterioso. Sin embargo, tu nivel de intuición es envidiable, tienes el don de detectar la falsedad y la hipocresía. Hay veces que puedes ser celoso y posesivo, porque cuidas lo tuyo y la gente desleal es algo que no soportas.

Sagitario

El que no sienta cabeza, el que no toma las emociones con seriedad, el que anda saltando de amor en amor. Son tantos los chismes que se dicen de ti que ya hasta perdiste la cuenta, pero la verdad es que ya te sacudes todo eso. No vas a permitir que los demás decidan lo que eres o lo que no eres. Tu corazón es aventurero, valiente, optimista y naciste para honrar la libertad, si alguien quiere atarte le pones límites. Siempre estás buscando nuevas experiencias, quedarte quieto no es parte de tu esencia. Es cierto, hay veces que tus impulsos son irresponsables o desorganizados, pero no tienes malas intenciones, no dañas a otros y eres directo y generoso.

Capricornio

A veces, exageran tanto con tu estereotipo que hasta tú quisieras ser ese signo perfecto y enfocado del que hablan. No es cierto que todo el tiempo quieres estar trabajando, también tienes un lado dulce y un corazón que envuelve a los que te rodean. Pero eso no significa que vas a ser irresponsable, tu ambición es la que te mueve y no te vas a detener hasta cumplir con todos tus sueños. Hay momentos en los que puedes ser frío y distante, pero una vez que alguien te comparte su lado vulnerable lo respetas por encima de todo, no importa si se rompe el lazo, guardas sus secretos para siempre.

Acuario

¿Por qué a las personas les asusta tanto tu esencia? Porque saben que no eres de los que se quedan de brazos cruzados. Eres un signo independiente, progresista y muy humanitario. Hay veces que parece que estás en otro mundo, porque tu mente se enfoca en cómo avanzar y cómo poner un granito de arena para mejorar lo que hay a tu alrededor. Es cierto, eres excéntrico, impredecible y desapegado, pues necesitas tu espacio. Esa es la única manera en la que tu lado original, creativo y visionario se hace presente.

Piscis

Es increíble lo mucho que la gente se ha creído tu estereotipo, tienen la seguridad de que pueden llegar a tu vida y hacer lo que se les antoje con tu corazón. Eso no es verdad. Eres compasivo, soñador e intuitivo, pero tienes los pantalones para echar de tu vida a quienes sólo te usan como un saco de emociones. Eres muy sensible y no te quedas de brazos cruzados ante el dolor ajeno, pero eso no quiere decir que vas a solucionarles todo. Tu empatía no te convierte en un tonto. De hecho, la maldad de la gente es la que te hace escapar de todo y encerrarte en tu propio mundo.