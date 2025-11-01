la reunión fue «formal y respetuosa» » Catriel25Noticias.com

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, calificó como “formal y respetuosa” la reunión que mantuvieron los mandatarios provinciales con el presidente Javier Milei, en la Casa Rosada. En diálogo con Radio Con Vos Patagonia, el mandatario provincial afirmó que el encuentro fue “muy correcto”, con “una exposición profunda y estudiada” del jefe de Estado sobre los ejes de su plan económico.

Según explicó, Milei adelantó que el Ejecutivo nacional enviará próximamente tres grandes reformas al Congreso: una reforma tributaria para “bajar la presión fiscal sobre quienes pagan impuestos”; una modernización laboral que permita “incorporar a la formalidad a los trabajadores informales”; y una reforma del Código Penal, con el propósito de garantizar “el cumplimiento efectivo de las penas”.

Weretilneck indicó que el objetivo central de estas medidas, junto con la aprobación del presupuesto y el equilibrio fiscal, es reducir el riesgo país, lo que permitiría el regreso al crédito internacional tanto del Estado como de las provincias y del sector privado.

“El presidente fundamentó, explicó y se tomó el tiempo de responder preguntas. Hubo muy buen tono de parte de todos”, resumió el gobernador rionegrino.

En cuanto a los planteos de las provincias, el mandatario explicó que los gobernadores hicieron foco en la coparticipación y en la discusión de roles entre Nación, provincias y municipios. También se abordaron temas como el presupuesto nacional, las rutas, los biocombustibles y la obra pública.

Finalmente, Weretilneck señaló que Milei solicitó el acompañamiento político de los gobiernos provinciales -“especialmente de aquellos que cuentan con senadores y diputados”- para avanzar en la aprobación parlamentaria de las reformas.