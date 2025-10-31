La ciudad rionegrina donde hay «trabajo, esperanza y obras» para acompañar el crecimiento » Catriel25Noticias.com

La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, trazó un panorama alentador al señalar que junto al gobierno provincial se están planificando obras clave para acompañar el crecimiento poblacional y económico, potenciado por el desarrollo de la planta de GNL. Además, agradeció el acompañamiento de los vecinos en las recientes elecciones y anticipó que esperan que la próxima temporada de Playas Doradas “sea récord”.

“Está prevista la construcción de un nuevo hospital -ya se están ultimando los detalles del proyecto para su licitación-, y también de una delegación de la Secretaría de Energía. Además, estamos trabajando para facilitar el acceso a la tierra a través del programa Suelo Urbano y fraccionamientos municipales. Hay trabajo, esperanza y obras”, detalló la jefa comunal.

Fernández explicó que este proceso de expansión requiere tiempo y estabilidad: “Cuando una persona consigue trabajo, después de años de desocupación, primero debe recuperar su economía, saldar deudas y recién después puede proyectar su futuro. Lo mismo ocurre con Sierra Grande: primero ordenamos, ahora empezamos a crecer”, aseguró en declaraciones que divulgó el portal local Informativo Hoy.

Tras asegurar que “recibimos un municipio desastroso”, destacó que la recuperación económica ya se percibe en la actividad comercial y turística de la localidad.

“Más allá del desarrollo hidrocarburífero se están abriendo nuevos comercios, hay más movimiento en Playas Doradas y dentro del propio Sierra Grande. Eso genera empleo y dinamiza la economía local. Un Sierra Grande de hace dos años y el de ahora son dos realidades completamente diferentes”, sostuvo.

Acerca de la temporada veraniega

“Las temporadas cada vez comienzan antes. Hay más gente en la costa y muchas personas que trabajan en Punta Colorada viven en Playas Doradas. Nuestra apuesta al turismo sigue firme: es un recurso propio que se ha ido consolidando con los años”, aseguró con marcado optimismo.

La intendente resaltó que Playas Doradas, el Parque Nacional y el turismo serrano “ofrecen un entorno natural privilegiado”. “Queremos seguir fortaleciendo ese destino turístico, complementándolo con el turismo de sierras. Tenemos todo para ofrecerlo como un paquete integral. Cada buena temporada suma a la economía local y muchas familias esperan meses para hacer su diferencia”, concluyó.