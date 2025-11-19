condenan a madre por golpear y lesionar a su hija » Catriel25Noticias.com

La jueza de Control Daniela Johana Martínez homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a una mujer de 34 años, vecina de 25 de Mayo, por haber golpeado a su hija de 13 años, causándole lesiones leves.

El acuerdo fue presentado por la fiscal Eugenia Paola Bolzán, la defensora oficial Mónica Carola Ontiveros y la propia imputada, quien reconoció su responsabilidad. El padre de la adolescente, que actualmente tiene la custodia de los cuatro hijos, también prestó consentimiento al ser informado sobre los alcances del procedimiento.

El hecho ocurrió en una plaza de la localidad, donde la adolescente estaba junto a dos de sus hermanos. Cuando el mayor se alejó unos minutos y regresó, encontró a la menor llorando. La chica relató que su madre la había agredido con varias cachetadas, lo que le provocó un eritema en el pómulo derecho, según el informe médico.

La jueza impuso una pena de seis meses de prisión en suspenso, como autora del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, en el marco de la Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Al tratarse de una condena de ejecución condicional, la mujer deberá cumplir durante dos años las siguientes reglas de conducta:

Fijar domicilio.

Someterse al control del Ente de Políticas Socializadoras.

Abstenerse de realizar actos de perturbación o intimidación hacia su hija, quien reside con su padre en 25 de Mayo.

Realizar tratamiento psicológico para evitar la reiteración de hechos similares.

(Miguel Villablanca)