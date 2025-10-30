lanzaron la «Fiesta del Petróleo y la Energía» » Catriel25Noticias.com

La intendenta Daniela Salzotto junto a la Directora de Turismo (Roxana Candeano), la Secretaria de Finanzas Marisa Pérez) y la Directora de Cultura (Anahí Moyano) realizó el lanzamiento de la Fiesta Provincial del Petróleo. El acto se realizó en la Costanera del Río Colorado con el marco imponente de un lugar que se ha revalorizado en los últimos meses dotándolo de servicios para el disfrute de los Catrielenses.

La Jefa Comunal confirmó que la celebración será el 15 y 16 de noviembre en el predio ubicado en el acceso sur a la ciudad. Habrá más de 170 puestos de gastronomía, artesanos y colectividades, además de stands de empresas de servicios petroleros, propuestas educativas y shows de artistas locales, regionales y nacionales.

Como ha sucedido en ediciones anteriores, se pretende que la fiesta no sea un costo para las arcas municipales por lo que se ha comprometido a varios sponsors de la localidad y la zona.

“Es un festejo que la gente espera todo el año. Si bien la situación económica del país y en general no es la mejor, no podemos privar a la gente de su fiesta anual. No sólo por el disfrute de ver y escuchar a los artistas, hay muchos vecinos que esperan este momento para hacerse unos pesos vendiendo lo que producen”, dijo Salzotto.

Habrá un parque infantil, estacionamiento y servicios para expositores y visitantes,

PROGRAMA

Sábado 15 de noviembre

La jornada abrirá a las 17:00 con la bendición inicial y la actuación de artistas y agrupaciones locales, entre ellas Silvina Martinelli con Amor Gitano, la Escuela Municipal de Folklore, Las Hermanas Cruz, academias “Supay”, “Nuevas Raíces”, “Circadia”, “Sol Azul”, “Los Archis”, “Amanecer Campero” y “Vibración Chamamecera”.

El cierre estará a cargo de Sharon y los Camperos del Chamamé.

Domingo 16 de noviembre

19:30 con la apertura oficial y presentaciones de Ariana Vera y Ximena Sáez, Celeste López (ex La Voz Argentina), Energy Movimiento Urbano, The Grouth, Alto Ritmo y La Figueschetti.

Sorteo del Bono de la Fiesta del Petróleo.

Números nacionales “Los Herrera” y “DesaKTa2”, encargados de cerrar la celebración.

La entrada será libre y gratuita, y se espera una gran convocatoria de público de toda la región para compartir los festejos del Petróleo y la Energía.