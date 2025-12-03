Las Grutas lanza temporada con espectáculos » Catriel25Noticias.com

El Municipio de San Antonio Oeste confirma a «Campedrinos» como cierre de lujo y a la querida banda popular ‘Banda al Rojo Vivo’.

El fin de semana del sábado 6 y domingo 7 de diciembre marca el inicio oficial de la Temporada de Verano 2026 en Las Grutas, y la Municipalidad de San Antonio Oeste ya confirmó la grilla de artistas que encenderán el escenario.

El espectáculo principal será el domingo 8 de diciembre a cargo del dúo folklórico juvenil del momento, @campedrinos , quienes tendrán a su cargo el honor de cerrar el evento e inaugurar oficialmente la Temporada 2026.

Ese mismo día, el escenario vibrará con la música de la reconocida y muy apreciada banda popular de la región, Banda al Rojo Vivo.

Con estos espectáculos, la costa rionegrina se prepara para recibir a miles de turistas y vecinos en una de las aperturas de temporada más esperadas.