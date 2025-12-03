aprobaron el pliego para licitar Medanito » Catriel25Noticias.com

Por mayoría, la Comisión de Precalificación y Pre adjudicación del Área Hidrocarburifecha “El Medanito” aprobó el pliego de bases y condiciones para llamar a la licitación pública del área. La documentación contó con el respaldo de los representantes de la oposición y solo tuvo un voto en disidencia: la diputada Vernista Noelia Sosa.

La novedad fue confirmada por fuentes ligadas al organismo que se conformó para tal fin. Tal como establece la normativa, la Comisión está integrada por 13 miembros que representan al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el municipio de 25 de Mayo y Pampetrol. En esta oportunidad participaron, en representación del Poder Ejecutivo, el secretario de Energía y Minería, Matías Toso; el subsecretario de Hidrocarburos y Minería, Gonzalo Sondón; el director de Minería e Inspecciones, Cristián Buss; la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso; y Alejandro Vicente en representación de Guido Bisterfeld, Ministerio de Hacienda y Finanzas. Por Pampetrol asistieron su presidenta, María de los Ángeles Roveda; el director titular por el Poder Legislativo, Nicolás Romano; y el intendente del municipio de 25 de Mayo, Leonel Monsalve. En representación del Poder Legislativo participaron María Luz Alonso y Noelia Sosa (FREJUPA), Enrique Juan (PRO) y Julián Aguilar (UCR).

Luego de recibir la autorización de la Legislatura, que estuvo frenada por la actitud adoptada por la oposición, la Comisión de Precalificación y Pre adjudicación comenzó a trabajar en septiembre en la elaboración del pliego de la licitación. La intención, informaron en su momento, es garantizar un proceso transparente y ordenado con el fin de adjudicar el área antes de la finalización del contrato.

