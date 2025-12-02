Lautaro Marín cerró la temporada con una gran actuación en la Copa Argentina de Descenso » Catriel25Noticias.com

La última fecha de la Copa Argentina de Descenso – Aluminé 2025 dejó espectáculo, velocidad y emociones en la ciudad neuquina de Aluminé, donde del 14 al 16 de noviembre se reunieron más de 250 corredores de todo el país y del exterior para cerrar el calendario nacional de downhill. (www.infosports.com.ar / FM Alas)

Entre los protagonistas destacó el catrielense Lautaro Marín, quien volvió a demostrar su crecimiento deportivo al completar un sólido fin de semana de competencia. Marín venía de conseguir importantes resultados con podios incluidos en fechas pasadas en este Campeonato Argentino de Downhill, resultados que lo había posicionado entre los mejores de su categoría a nivel nacional. En Aluminé ratificó ese nivel, midiéndose nuevamente contra los pilotos más destacados del país, incluidos varios riders sponsoreados y referentes históricos del descenso. En este contexto Lautaro logró en una categoría mayor a su edad quedarse con el 7° puesto de la temporada 2025.

La fecha final incluyó track walk, entrenamientos libres y oficiales, clasificación y una única manga decisiva el domingo, donde se definieron los campeones de la temporada. El circuito —reconocido por su dificultad técnica y su entorno natural único— volvió a exigir al máximo a todos los participantes, pero también ofreció un espectáculo seguro y vibrante para el público.

Si bien la competencia entregó premios en efectivo para las categorías profesionales y medallas para las divisiones infantiles, lo más destacado fue el nivel mostrado por corredores como Marín, quien cerró el año consolidándose claramente entre los mejores del downhill argentino.