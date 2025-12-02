secuestran una motocicleta con número de motor adulterado durante un control policial » Catriel25Noticias.com

El miércoles por la noche, personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (B.M.A.) de la Comisaría 9° de Catriel secuestró una motocicleta que presentaba importantes irregularidades en su documentación y en la numeración del motor.

El hecho ocurrió cuando dos efectivos que patrullaban por calle Córdoba, casi esquina Finlandia, detectaron a un motociclista que circulaba sin luces y en sentido contrario. Tras impartir la voz de alto, el conductor de 16 años, se detuvo en calle España.

Al identificarlo, los uniformados constataron que el joven no poseía documentación personal ni papeles del rodado. Durante la verificación del número de cuadro, surgió que la motocicleta registraba pedido de baja, y al inspeccionar el motor se advirtió que el número se encontraba adulterado.

Ante estas irregularidades, los efectivos procedieron al secuestro inmediato del vehículo y a su traslado a la unidad policial, donde quedó a disposición de la investigación correspondiente