Levantaron corte de rutas en Campo Grande » Catriel25Noticias.com

Luego de varias horas, se levantó el corte total de rutas hacia Catriel y Añelo, se firmó un acta de acuerdo. Las familias de San Isidro habían cortado las Rutas 69 y 151, impidiendo el paso a Catriel y Añelo. La protesta comenzó esta madrugada, en reclamo de reparaciones para la escuela primaria 300, y rápidamente se formó una fila de rodados. Aseguran que agotaron todas las instancias y que mantendrán los bloqueos hasta obtener respuestas.

Cerca de las 18:00 horas de hoy, mantuvieron comunicación con autoridades provinciales y decidieron un compás de espera.

Según relataron los padres de la institución, la escuela está en «pésimas condiciones» hace años. «Yo fui al jardín hace 20 años en la escuela 300 y no han cambiado ni mejorado nada. El año pasado los chicos no tenían calefacción. Este año nos sacaron el medidor tres días antes de comenzar las clases y nos informaron que la escuela no estaba la institución en condiciones para el inicio del ciclo» explicó Keila, mamá del colegio.