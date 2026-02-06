una jornada de juego y encuentro en el SUM Municipal » Catriel25Noticias.com

Catriel-Durante el fin de semana se desarrolló en el SUM Municipal un mini torneo recreativo de ajedrez, coordinado por el profesor invitado Rolando Romero, integrante de la Escuela Municipal de Ajedrez de Las Grutas.

Vecinos y vecinas de Catriel formaron parte de una propuesta abierta y participativa, en la que se disputaron partidas bajo la modalidad todos contra todos, priorizando el intercambio, el aprendizaje y el disfrute del juego por sobre la competencia.

La actividad se vivió en un clima distendido, con gran participación de la comunidad, y permitió seguir fortaleciendo los espacios deportivos y culturales accesibles para todas y todos, promoviendo el ajedrez como herramienta educativa, recreativa y de integración social.