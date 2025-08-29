Llega la tormenta de Santa Rosa? » Catriel25Noticias.com

En coincidencia con el fin de semana, el cierre de agosto llegará con el denominado fenómeno de la Tormenta de Santa Rosa este 30 de Agosto.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarillo por lluvias para este sábado a la mañana y la tarde, para la zona norte de la Patagonia.

A pesar de los últimos días casi primaverales, desde este viernes comenzaron a descender las temperaturas en gran parte de región. De 26° el miércoles, las bajas serán hasta 6° este sábado, El domingo habrá un leve ascenso, 9°.

La semana próxima será algo templada pero se esperan heladas.