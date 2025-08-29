25 de Mayo inauguró oficina de turismo » Catriel25Noticias.com

Este viernes 25 de Mayo vivió una jornada dedicada al Turismo. El municipio inauguró la oficina local de Turismo en la zona de Puente Dique “Punto Unido””, un proyecto que consiste en tener presencia turística a la vera de la ruta nacional 151. También hubo presencia de la Secretaría Provincial que entregó a los intendentes de La Adela, Gobernador Duval, Casa de Piedra y el local, los Mapas Turísticos de la Región 10, que se denomina “Descubriendo el Colorado”. Y finalmente compartieron una reunión en el marco del “Plan Estratégico de Turismo de La Pampa”.

“Paso estratégico”.

Desde el municipio que conduce el intendente Leonel Monsalve, calificaron el momento de “un paso estratégico para el desarrollo turístico de 25 de Mayo y la región”. Y señalaron que “concretamos la inauguración de la Oficina Local de Turismo en Puente Dique, una decisión política que fortalece la infraestructura turística y marca un nuevo rumbo en la integración regional”.

El acto, presidido por Monsalve, contó con la presencia de autoridades provinciales como el secretario provincial de Turismo, Saúl Echeveste, y nacionales, en la persona de la senadora nacional Marcela Coli. También municipales como los intendentes de La Adela, Federico Moro; y el delegado comunal de Casa de Piedra, Roberto Bigorito. A ellos se sumaron la intendenta de Gobernador Duval, María Eugenia Grazide; y la de Catriel, Daniela Salzotto. Además integrantes del Concejo Deliberante, encabezados por la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Marina Álvarez, y de la comunidad.

Durante el mensaje del intendente de 25 de Mayo, y del Secretario de Turismo, reafirmando la importancia del trabajo conjunto, el jefe comunal extendió el agradecimiento, «primero, gracias a Dios; a Edith Fuentes y la familia Zorrilla por cedernos este lugar; a los trabajadores, verdaderos pilares de esta gestión”. También “Luis Oga, Cristian Mulena funcionarios que estuvieron y colaboraron en el trabajo, también concejales por estar presentes. A los intendentes, autoridades, instituciones y pymes que nos acompañaron. Y, sobre todo, al pueblo, por su paciencia y confianza en que, paso a paso, vamos logrando grandes cosas. Como siempre digo: cada día avanzamos un pasito más.¡Sigamos creciendo juntos!”.

El espacio también fue propicio para la firma del Convenio Mercado Artesanal entre 25 de Mayo y Winifreda. “Uniendo esfuerzos para potenciar la producción y el turismo cultural”, señalaron.

En tanto, el secretario Echeveste cumplió con la presentación y entrega de los Mapas Turísticos de la Región 10 que integran las localidades ribereñas motivo de que se denomina “Descubriendo el Colorado”, y que el funcionario provincial considera “una herramienta para posicionar a la región como destino estratégico”.

Plan Estratégico de Turismo.

Durante el almuerzo, se presentó la nueva página oficial de Turismo y su aplicación móvil, avances tecnológicos que acompañan la modernización de la gestión pública.

La jornada concluyó con la Reunión del Plan Estratégico de Turismo de La Pampa, donde municipios y prestadores turísticos reafirmaron el compromiso de seguir planificando juntos un modelo de desarrollo sustentable, inclusivo y de crecimiento regional.

“En 25 de Mayo seguimos demostrando que con planificación, articulación y decisión política se construye el futuro del turismo y la economía local”, concluyó la información.

Fotos: (AM 900)